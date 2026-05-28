El Villarreal B, primer rival del Zamora CF en el play-off, líder de su grupo en la segunda vuelta

A pesar de haber quedado cuarto en la clasificación final de la temporada regular, el Villarreal B, primer rival del Zamora CF en la pelea por el ascenso, desembarca en este play-off a Segunda División como el equipo más en forma del Grupo 2 de Primera RFEF, y el segundo de toda la categoría, solo superado por una Ponferradina que sumó 40 puntos en la segunda mitad de Liga. Los números son claros y el filial del "submarino amarillo", con el que el cuadro rojiblanco se vuelve a ver las caras por el mismo objetivo 17 años después en una eliminatoria que arranca el domingo a las 20.30 horas, acumula 22 jornadas seguidas en las que solo ha encajado una derrota, y ha acumulado 38 puntos en los últimos 19 partidos (63 en el cómputo global del curso, 25+38), frente a los 31 logrados por los de Óscar Cano en el mismo número de partidos, aunque en este caso el cuadro zamorano cerró el campeonato casero con 61 puntos en su casillero (30 + 31).

Así, los de David Albelda alcanzan esta fase del curso impulsados por diez victorias, ocho empates y una derrota en la segunda mitad de Liga, mientras que el Zamora, que ha concluido tercero, ha sido algo más irregular en sus resultados con nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas, pero también ha enlazado semanas de un magnífico rendimiento, aunque, eso sí, llega esta realidad con dos últimas derrotas ante Cacereño y Arenas que en el equipo tienen claro que no van a afectar en su versión del domingo donde el reto está en dar lo mejor de sí mismos y asestar el primero golpe.

Potencial ofensivo

En lo que sí están muy parejos Zamora y Villarreal B es en su potencial ofensivo, a pesar de que ambos planteles se presentan con bajas en esta posición: Farrel por el Zamora CF, que continúa lesionado, y Albert Rojas por el Villarreal, tras ver la roja ante el Atlético Sanluqueño. A este respecto, mientras que el cuadro de la capital del Duero tiene a su favor 53 dianas, su primer oponente en el play-off cuenta con uno más, 54 en total, lo que da una idea de lo que se verá sobre el terreno de juego y del peligro de ambos contendientes. En lo que se refiere a la defensa, los guarismos favorecen al filial del submarino amarillo. Los de David Albelda han encajado 32 goles, por lo que se encuentran con una diferencia positiva de +22, mientras que el Zamora cuenta con un +9 debido a los 42 tantos recibidos. Así las cosas, y a pesar de pequeñas diferencias, la eliminatoria se presenta muy pareja antes de que el balón eche a rodar.