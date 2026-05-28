Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "La temporada es un éxito rotundo y el club sigue creciendo de manera sostenida"

Ya han pasado varios días desde que acabó la temporada para el Caja Rural CB Zamora. ¿Qué sensaciones o balance le deja el curso?

Creo que ha sido una temporada sobresaliente en todos los sentidos. Es cierto que a todo el mundo nos dio rabia quedarnos tan cerca de poder disputar nuestro primer play-off de ascenso a la Liga Endesa, pero también era lógico que no estuviéramos ahí a final de temporada. Yo mismo esa noche le di muchas vueltas, pero días después y cuando lo piensas en frío, te das cuenta que llegar hasta ahí con nuestros recursos ha sido un gran logro. Todo un éxito.

A principio de temporada hablaba de la dificultad del segundo año. Su equipo ha superado con creces esta "trampa", ¿no cree?

Precisamente por ello pienso que la temporada ha sido sobresaliente. Primera FEB es una competición muy exigente, durísima, y en ella hay equipos mucho más potentes que nosotros y no es nada sencillo mantenerse en la categoría. Sin ir más lejos, en los últimos años seis equipos han dado el salto al segundo escalón nacional: tres de ellos han descendidos y los otros dos (Fibwi y Palmer) llegaron a la última fecha jugándose su continuidad. Teniendo en cuenta esto, creo que los jugadores han firmado una magnífica campaña.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

Además, el equipo ha llevado un poco más lejos su sueño del play-off. Da la sensación de que el equipo no tiene techo y continúa creciendo. ¿Cómo se ve desde dentro?

Ese crecimiento existe y es trabajo de todos los que conforman el club. Temporada a temporada se ha ido evolucionando y creciendo, de forma sostenible y, más importante, sostenida. Sabemos el presupuesto que manejamos y no nos pasamos un euro de esa cifra, nos ajustamos a los recursos que tenemos. Sin embargo, seguimos trabajando para mejorar, para obtener más valor y seguir creciendo en cada área.

Hace poco señaló que, ahora mismo, el Caja Rural CB Zamora es un "equipo escaparate". ¿Ese crecimiento puede cambiar ese hecho?

Para dejar de ser un "equipo escaparate" debemos consolidarnos. A día de hoy, el Caja Rural CB Zamora es un lugar ideal para jugadores que vienen de no tener una buena temporada o que quieren dar un paso adelante en su carrera sin contar con grandes referencias. Eso está bien, pero no estamos en posición de formar un jugador, de crear un equipo y retener ese trabajo.

¿Qué hace falta para que eso ocurra, para consolidarse?

Principalmente, contar con más presupuesto. Es así; todos los jugadores quieren mejorar sus condiciones económicas y tener la mejor carrera profesional posible, como cualquiera de nosotros en su trabajo. Ahora mismo, no podemos competir con los recursos de otros equipos con mayor presupuesto y eso hace difícil poder ser un conjunto consolidado; tener esa opción de retener a tus mejores jugadores, a los que lo han hecho bien, y buscar otros para potenciar el grupo. Y no quiero que se me malinterprete, nosotros nos sentimos muy queridos y respaldados por las instituciones y entidades privadas. Estamos muy orgullosos de ello, pero el problema es que otros clubes también se sienten muy queridos en sus ciudades.

Hablando de respaldo. Otro aspecto en el que ha crecido el club es su masa social. ¿Cómo ha visto el respaldo en las gradas este año?

Ha sido increíble poder disfrutar cada partido en casa con el pabellón Ángel Nieto prácticamente lleno. Para mí es una satisfacción enorme que cada día haya más gente que apoya el baloncesto y que no solo sean aficionados, si no que son seguidores activos. Acuden al pabellón a animar, conocen el nombre de técnicos y jugadores rivales, se interesan por la competición... no solo acuden, también se informan, contribuyen y el club pasa a ser parte de sus vidas.

Muchos de ellos están pendientes de la próxima temporada. ¿Ya ha empezado a moverse el mercado?

El mercado de fichajes no cesa. En ese sentido, las temporadas nunca acaban y habría que empezar a desterrar el concepto de mercado de verano y mercado de invierno. Existe la opción de fichar durante todo el año y los equipos se refuerzan siempre que pueden y lo consideran oportuno.

¿El CB Zamora ha empezado ya a moverse en ese sentido?

Como he dicho, el mercado nunca para. Sin embargo, para nosotros es todavía muy pronto. Es cierto que, a día de hoy, podríamos ya fichar doce jugadores y presentar nuestro equipo el mes que viene para la foto. Todos estaríamos muy felices e ilusionados, pero nosotros no queremos ser los más felices en agosto o septiembre, queremos serlo en mayo. Y para eso, hay que avanzar poco a poco; dar los pasos adecuados en el momento justo.

El primer paso serán las renovaciones. ¿Cómo se presenta esa tarea?

Como tras el pasado curso. Intentaremos retener el máximo número de jugadores posible, pero será muy difícil lograr contar con muchos de los jugadores de esta segunda temporada. La gran mayoría han hecho una liga sobresaliente y será complicado que renueven de cara a la próxima campaña.

Al menos, de cara a ese tercer año y en función de la experiencia de cursos anteriores, ¿tiene una idea de lo que busca?

Primera FEB es una liga altamente competitiva y los jugadores, a día de hoy, son como superhéroes. Basta con ver a Ty Roberts, un jugador que pese a su altura es increíble. Se mueve a gran velocidad, durante todo el partido y es capaz de saltar y hundirla en el aro rival. Por ello creo que lo más importante, en una competición con jugadores que van al límite, es el físico. Estoy centrado en esa parcela, luego es importante añadir todo el talento que puedas reunir, pero lo primero para ser competitivo en esta liga es el físico.

Esa visión está quedando clara en el play-off. ¿Lo está siguiendo?

Por supuesto. Y no solo el play-off de ascenso, también la ACB y el ascenso desde Segunda Federación. Estamos muy pendientes, en gran medida porque hay varios equipos insulares que podrían formar parte de la liga y eso conlleva una logística de cara al próximo curso para planificar bien la temporada.

Hablando de organización de cara al próximo curso. ¿Ha iniciado ya el club alguna acción para sus abonados de cara a la tercera temporada en Primera FEB?

Estamos ya en ello. Queremos seguir una línea similar a la del año pasado, así que pronto presentaremos los abonos de temporada. Nuestra idea es ofrecer algo similar a lo del pasado curso y contar con el mismo o más respaldo.

La afición se quedó con ganas de play-off, y usted también. ¿Lo ve posible? ¿Ve al CB Zamora peleando por el ascenso o en la élite?

Sí, sin duda. No tengo ningún tipo de argumento para ello, lo sé, pero tengo esa premonición. Siento que, algún día, el CB Zamora jugará en la ACB. Quizá en tres años, puede que en diez; puede que conmigo o ya sin mi en el club, pero tengo el firme convencimiento de que pasará. Sueño con ello, igual que soñaba con llegar a Primera FEB en su día y, si bien nuestra temporada es un éxito absoluto en todos los sentidos, no puedo dejar de creer que ocurrirá.