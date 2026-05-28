Balonmano
El Rocasa da la sorpresa ante el Bera Bera de la zamorana Elba Álvarez
Las canarias se impusieron en el primer partido por el título (19-23)
Efe
El Rocasa Gran Canaria dio este miércoles un paso de gigante para adjudicarse la Liga Guerreras de balonmano femenino siete años después, tras imponerse con autoridad en San Sebastián en el primer partido de la final de la Liga Guerreras ante un desconocido Super Amara Bera Bera (19-23), en el que milita la zamorana Elba Álvarez.
La primera parte del equipo vasco pasará negativamente a su historia porque habría que remontarse algunas décadas para ver a Bera Bera con solo 5 goles en un período desastroso para sus intereses y primoroso en juego y defensa del siete canario (5-12).
El primer encuentro de la final, el segundo será en Telde el domingo, parecía definitivamente decantado con ese marcador al descanso, aunque Bera Bera no lleva dos tripletes (Liga, Copa y Supercopa) de forma consecutiva por casualidad y la calidad de las donostiarras tenía que aparecer.
La segunda parte trajo la mejor versión de un conjunto donostiarra que se situó a cuatro goles con posesión para recortar las diferencias en el momento más crítico que tuvo el conjunto canario.
La soberbia actuación en portería de Silvia Navarro y los goles de la sueca Linnea Sundhlom en los momentos claves permitió, sin embargo, a Rocasa vivir un plácido final de encuentro y celebrar en la pista un triunfo que le permite acariciar el título con los dedos.
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