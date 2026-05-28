El Pádel Morales Activa cierra la fase regular de la LECYL con el Caja Rural A clasificado para los cruces

Los equipos del Club de Pádel Morales Activa de Zamora afrontaron una intensa jornada en la Liga por Equipos de Castilla y León (LECYL), con encuentros decisivos para definir las posiciones finales de la clasificación.

En Primera Categoría, el equipo Fisiofyr no pudo sumar la victoria en casa y cayó por un ajustado 1-2 en una eliminatoria muy disputada.

En Cuarta Categoría, el conjunto Tecozam logró una victoria por 3-0 después de que el equipo rival no se presentara al encuentro.

La jornada tuvo especial protagonismo en la Tercera Categoría femenina, donde el viernes se disputaba el derbi entre los equipos Caja Rural A y Caja Rural B. La victoria fue para el Caja Rural B por 2-1, resultado con el que concluye la competición liguera en una meritoria cuarta posición, quedándose a las puertas de la fase de cruces.

Por su parte, el Caja Rural A viajaba posteriormente hasta Ponferrada para enfrentarse a Las Templarias, logrando una importante victoria por 2-1 que les permite finalizar terceras en la clasificación y conseguir el billete para la fase de cruces, que se disputará el fin de semana del 5 y 6 de junio.

Además, el equipo Repostar, también en Tercera Categoría, ya había finalizado previamente su participación liguera, cerrando la temporada en las últimas posiciones de la tabla.

Este fin de semana se celebrará el Campeonato Provincial en las instalaciones de Morales Activa, una cita que reunirá a numerosos jugadores y aficionados al pádel en un gran ambiente deportivo y social. Desde el club animan a todos los amantes del pádel a acercarse y disfrutar de un gran fin de semana de competición.