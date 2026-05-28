Pádel Duero Caja Rural Zamora logra con contundencia su pase a los cruces de acceso a la Final Four

Últimos encuentros de la fase regular de la Liga por Equipos PádelCyL para los equipos del Club Pádel Duero, en una jornada muy positiva marcada por la gran actuación del primer equipo, que ya tiene asegurada su presencia en los cruces de acceso a la Final Four.

El equipo de Pádel Duero Caja Rural Zamora afrontaba en Zamora Pádel Indoor la última jornada de la fase regular frente a Asercomex de Burgos, con un objetivo muy claro: conseguir la victoria en los tres encuentros y asegurar la segunda posición del grupo. El enfrentamiento no defraudó y las zamoranas respondieron con una actuación sobresaliente. Tras tres partidos intensos, igualados y llenos de emoción, todos ellos resueltos en el tercer set, el conjunto zamorano logró una contundente victoria por 3-0.

Con este resultado, Caja Rural Zamora afianza la segunda posición y culmina una magnífica fase regular, demostrando regularidad y un gran nivel competitivo durante toda la temporada.

El conjunto zamorano disputará como local la fase de cruces de acceso a la Final Four, donde se enfrentará el próximo 7 de junio al Club de Tenis Ponferrada, tercer clasificado del Grupo B. Un rival exigente para un encuentro con mucho en juego: mantener la representación zamorana entre los cuatro mejores equipos femeninos de Castilla y León.

Tercera

En Tercera Categoría, el equipo Pádel Duero Exquisiteza afrontó una doble jornada en Ponferrada. En el primer encuentro se midió a Las Templarias, uno de los equipos más fuertes del grupo y segundo clasificado, cayendo por 3-0, con las locales mostrando un gran nivel.

En el segundo enfrentamiento, las zamoranas lograron resarcirse y firmaron una importante victoria por 0-3 frente a Pa’delante Agencia de Seguros, un resultado que supone una inyección de moral para el equipo en el tramo final de la competición.

El próximo domingo 31 llegará la última jornada de la fase regular para Exquisiteza, que disputará un nuevo derbi zamorano frente a Escuela de Pádel AB en Zamora Pádel Indoor.

Cuarta

Por su parte, en Cuarta Categoría, el equipo Pádel Duero Toyota Vía de la Plata viajaba hasta Salamanca para enfrentarse a Olimpo One. A pesar de la igualdad en los encuentros, ninguno cayó del lado zamorano y el equipo terminó cediendo por 3-0, aunque dejando una imagen competitiva hasta el final.