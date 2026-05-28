Oji no seguirá entrenando al CD Villaralbo
El técnico zamorano ha ocupado el banquillo durante las últimas cuatro temporadas
El CD Villaralbo ha hecho oficial este jueves que el zamorano Víctor Martín "Oji" no continuará como entrenador del primer equipo del club azulón. Esta decisión se adopta pocos días después de que finalizase una temporada en la que Oji consiguió por segunda vez consecutiva la permamencia en el Grupo 8 de Tercera División. Por el momento, se desconoce quién sucederá en el banquillo azulón a Oji.
Todo parece apuntar a que esta decisión se ha adoptado de mutuo acuerdo basada en cuestiones personales del joven técnico que ha permanecido en el Villaralbo desde 2022.
"La historia de Oji y el CD Villaralbo va mucho más allá de estas últimas cuatro temporadas. Incluso antes de formar parte del cuerpo técnico del primer equipo, su camino ya estaba ligado a este escudo, creciendo cerca de esta casa y entendiendo desde siempre lo que significa defender los colores del Villaralbo. Su llegada al banquillo coincidió con una de las temporadas más inolvidables para la familia barrera: el histórico ascenso a 3ª RFEF. Desde entonces, desempeñando las funciones de segundo entrenador, Oji fue una pieza fundamental en una de las etapas más bonitas de la historia reciente del club", asegura el CD Villaralbo en una nota de prensa emitida este jueves.
"Esta temporada, tras asumir el reto de ponerse al frente del primer equipo, volvió a demostrar el tipo de persona y profesional que es. Trabajo, compromiso y corazón para lograr una permanencia más que merecida y mantener un año más al CD Villaralbo en la categoría que merece", añade la nota.
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