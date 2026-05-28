Éxito rotundo de “Zamora Move”: más de un millar de ciudadanos contabilizan 231 millones de pasos

De gran éxito total ha calificado la Concejalía de Deportes el poryecto "Zamora Move”, al conseguir superar los mil inscritos en la iniciativa que han sumado más de 53 millones de paso en su conjunto.

La iniciativa se puso en marcha desde Deportes para para promover la práctica deportiva entre todos los zamoranos, independientemente de la edad. El objetivo era descargarse una aplicación que sumaba los pasos que cada participante realizaba. Estos pasos se podían dar a algún club, y el que más pasos consiguiese obtendría premios en metálico.

Una vez concluida la actividad, se han dado las cifras de la misma, que arrojan un total de 1079 inscritos, que sumaron 231millones de paso y un total de 206.314 kilómetros recorridos, cifras que corroboran el éxito de esta iniciativa.

El club que consiguió sumar más paso fue el River Zamora Fútbol Sala, con más de 53,5 millones de pasos, lo que le permite obtener una subvención directa de 1.500 euros. En segunda posición quedó el CD Natación con 45,8 millones y el CB Zamora con 30,3 millones.

Recompensa a la constancia

El esfuerzo individual de los ciudadanos también contó con premios. Así, el primer clasificado recibirá un bono de 6 meses de gimnasio (180 usos), 6 bonos de piscina climatizada (90 usos) y un bono para las piscinas de verano (72 usos), con una valoración económica de 336,58 €. Por su parte el segundo clasificado un bono de 3 meses de gimnasio (90 usos), 3 bonos de piscina climatizada (45 usos) y un bono para las piscinas de verano (72 usos), valorado en 201,66 €. Y el tercer clasificado un bono de 1 mes de gimnasio (30 usos), un bono de piscina climatizada (15 usos) y un bono de piscinas de verano (72 usos), con un valor de 111,20 €.

Además, se realizaron sorteos entre las personas que superaron los 100.000, 150.000 y 200.000 pasos. En total 649 personas realizaron más de 100.000 pasos, 554 participantes hicieron más de 150.000 pasos y 468 personas recorrieron más de 200.000 pasos. La media de edad de los participantes se situó en los 48 años, participando en la actividad ciudadanos con edades comprendidas desde los 12 hasta los 84 años.

Asimismo, las métricas de geolocalización constatan que la huella de Zamora se expandió internacionalmente. A pesar de ser una campaña local, la aplicación móvil contabilizó actividad de zamoranos en grandes urbes de primer orden como Tokio (Japón), Dubái (EAU), Nueva Delhi (India), São Paulo (Brasil) y Moscú (Rusia), que se suman a ciudades como Londres, Medellín o Singapur, lo que indica una asombrosa proyección exterior.

Listado de equipos

1. C.D. River Zamora F-Sala: 53.590.253 pasos

2. C.D. Natación Zamora: 45.842.915 pasos

3. C. Baloncesto Zamora: 30.301.819 pasos

4. Zamora C.F.: 30.149.438 pasos

5. C. Salvamento Dragones: 25.897.125 pasos

6. C.D. Amigos del Duero: 18.098.281 pasos

7. CB Zamarat: 13.575.765 pasos

8. C.D. Actividades Náuticas: 13.538.889 pasos