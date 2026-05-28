El Campeonato de España de Maratón de piragüismo en Zamora batirá récords de participación

Con una participación de récord y un escenario perfecto como es el río Duero a su paso por la Aldehuela, ya está todo listo para que Zamora acoja desde este viernes y hasta el domingo el Campeonato de España de Maratón, en distancias corta y larga, donde cientos de palistas buscarán la victoria y buenos registros personales. Han pasado casi cuatro años desde que la capital fue sede de este gran evento deportivo que tuvo una gran repercusión y supuso un importante impacto económico que ahora va camino de repetirse y es que son muchos los establecimientos hoteleros que ya no tienen habitaciones disponibles lo que da una idea del enorme desembarco de deportistas, entrenadores y familiares que se producirá en las próximas horas. La cita, organizada por la Federación Española y Territorial, se presentó ayer jueves en el Ayuntamiento, con presencia de representantes de la Diputación y Caja Rural, coincidiendo todos ellos en el enorme espectáculo del que podrán disfrutar todos aquellos que se acerquen al río, en la zona comprendida entre el Merenduero y la isla de las Pallas.

El presidente la Federación de Castilla y León, Rubén García Pedruelo, y el responsable del Comité de Maratón y de Ríos, José Andrés Román Mangas, (ambos zamoranos) fueron los encargados de dar a conocer los detalles más técnicos de una competición que ha sufrido algunos cambios respecto a pasadas ediciones, reduciendo distancias e incrementando porteos, para hacerlo más atractivo para los palistas, lo que ha tenido respuesta inmediata ya que se han alcanzado los 1.200 inscritos de clubes de toda España, pero también para los espectadores que tendrán oportunidad de ver de cerca a los deportistas y sentir el esfuerzo que realizan. Además, se da la circunstancia de que este Nacional es también selectivo para el Campeonato de Europa, y eso es sin duda otro aliciente para todos aquellos que tomen la salida aunque dependerá, además de la posición obtenida, de una tabla de velocidades elaborada por los responsables del equipo nacional.

Programación

Todo arrancará el viernes con la distancia corta. A las nueve de la mañana comenzará la actividad con las canoas para dar paso al paracanoe y continuar con los K-1 en Cadete, Júnior, Sub-23 y Sénior, todos en distancia de 3.000 metros. Ya por la tarde, y con el mismo recorrido diseñado, será el turno de los veteranos, que también harán frente a las altas temperaturas.

Con los podios en distancia corta decididos, será el turno de mirar la distancia larga. Durante la jornada del sábado, se celebrarán las pruebas en individual, K-1 y C-1, de nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, aproximadamente, dejando la tarde para los Máster, y ya el domingo se disputarán las regatas en embarcaciones dobles.

Como era de esperar, la participación zamorana será muy numerosa. Los clubes de la provincia ejercerán como los mejores anfitriones en busca de una buena posición en un escenario que conocen a la perfección y donde han invertido muchas horas de entrenamiento.

Desde la organización llevan semanas trabajando para que todo salga a la perfección como ya ocurrió en 2022, con un Campeonato de España que fue, además, la despedida de Emilio Merchán de la competición de elite.

Con Merchán como espectador serán muchos los palistas zamoranos que tomen la salida y una de las grandes favoritas a todo es, como siempre, Eva Barrios. No es la única piragüista «anfitriona» que opta al podio y se confía en que la delegación de la provincia haga un buen papel.