El Zamora pone "en pausa" las renovaciones pero negocia fichajes

Quedan cuatro días para el Villarreal B – Zamora CF, es decir, para que arranque el séptimo play-off a Segunda A de la historia de un club rojiblanco que trabaja contrarreloj para que todo lo que está de su mano sea un éxito. De forma paralela a la labor más administrativa y de organización, la plantilla del Duero también está concienciada y conjurada de cara a esta primera eliminatoria ante el filial del "submarino amarillo" y todo pasa por dar el primer golpe en Vila Real (domingo, 20.30 horas) para después sentenciar en el Ruta de la Plata y verse en la final con Sabadell o Real Madrid Castilla que son los que este viernes abrirán la fase de ascenso al fútbol profesional.

El camino es difícil y el Villarreal B, filial de un plantel que ha quedado tercero en Primera División, no les pondrá las cosas fáciles, aunque, tal y como explicó el director deportivo rojiblanco, ninguno de los oponentes que podía tocar eran asequibles por lo que no tenía preferencias. "Todos los que están clasificados lo están por méritos propios", recordó David Vizcaíno quien apuntó que el reto será "minimizar los puntos donde ellos pueden tener un mayor potencial que es su ofensiva" como demuestra el hecho de que suman 54 goles a favor y acumulan 22 jornadas en las que solo han perdido un encuentro. No obstante, el responsable deportivo del Zamora sí explicó que, como todos los equipos, el Villarreal B tiene sus puntos débiles "aunque no muy pronunciados" y es por dónde tratarán de atacar y sacar petróleo. Así las cosas, el almeriense cree que la eliminatoria está en estos momentos "al 50%" y es que el "factor campo" con el que cuenta el Zamora "es importante pero no definitorio". Él lo sabe bien puesto que era director deportivo del Badajoz en la temporada 20-21 cuando el cuadro pacense, tras eliminar precisamente al Zamora CF en Almendralejo, se quedó sin un ascenso que logró el Amorebieta.

De este modo, nadie se confía y, aunque el cruce se resolverá en Zamora, la idea es poder allanar el camino en el Mini Estadi.

La entidad rojiblanca pone "en pausa" las renovaciones

El hecho de estar ya en fase de ascenso ha llevado a los responsables del Zamora CF a poner en pausa las conversaciones con futbolistas de la actual plantilla para posibles renovaciones de cara al próximo curso. El club no quiere distracciones ni que los jugadores piensen en cuestiones ajenas a lo puramente deportivo y es que la realidad es que son bastantes los efectivos de la actual plantilla que interesan para el nuevo proyecto 26-27, pero las conversaciones se retomarán una vez concluya la fase de ascenso. Con quien está prácticamente todo claro es con Óscar Cano, con el que el acuerdo es casi total a estas alturas, más allá de lo que ocurra en las próximas semanas, para que continúe al frente del banquillo.

No obstante, el hecho de hablar aparcado las renovaciones no significa que se haya detenido la planificación de la nueva temporada y el club ya tiene muy avanzados tres fichajes que se acoplarían tanto en Primera RFEF como en Segunda División. Hay que recordar que el pasado año la plantilla se cerró muy pronto y en esta ocasión tampoco quieren demorarse.