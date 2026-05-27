El Zamora CF goza de nuevas entrada para el primer duelo del play-off

El Zamora CF ha anunciado que las primeras 180 entradas adjudicadas por el Villarreal CF para el encuentro de ida del play-off entre los rojiblancos y el filial amarillo se agotaron en el día de hoy, pero que cuenta con un nuevo paquete de 288 entradas más para los socios que todavía estén interesados en acudir a la contienda que se disputará en tierras castelloneneses este domingo a las 20.30 horas.

La afición está muy ilusionada con el posible ascenso y, además de la rápida adjudicación de la primera tanda de entradas, el club ha confirmado que tanto el autobús facilitado por la Diputación de Zamora (cuyas plazas se cubrieron ya el pasado martes) como el respaldado por Caja Rural se encuentran completos. Un éxito que podría motivar la partida de un nuevo transporte por parte del Ayuntamiento de Zamora, quien busca apoyar al club en su intento por ascender, pero tiene complicado instalar "pantallas gigantes" en la ciudad para seguir el encuentro.