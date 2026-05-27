El River Zamora lanza una nueva edición del campus "Enjoy your summer" con el apoyo de Caja Rural

El verano deportivo en la capital volverá a tener una de sus citas más consolidadas. El River Zamora FS ha presentado una nueva edición del campus urbano “Enjoy Your Summer”, una propuesta que combina deporte, ocio y conciliación familiar, y que cuenta un año más con el respaldo de Caja Rural de Zamora, uno de los principales impulsores de la iniciativa.

Datos del campus

El campus se desarrollará del 30 de junio al 31 de julio en las instalaciones del IES Río Duero, en horario de 10.00 a 14.00 horas, con servicio opcional de madrugadores desde las 9.00 para facilitar la organización familiar. Está dirigido a niños y niñas de 4 a 15 años, distribuidos en dos grupos: Infantil (4–8 años) y Deportivo (9–15 años).

Durante cinco semanas, los participantes disfrutarán de una programación variada que incluye multideporte, fútbol sala, piscina, piragüismo, talleres, fiestas temáticas y actividades sorpresa, siempre en un entorno seguro y orientado a fomentar hábitos saludables y el compañerismo.

Precios

El club ha establecido varios descuentos de 10 euros por quincena, aplicables a jugadores del River Zamora, clientes de Caja Rural, hermanos inscritos y participantes que completen ambas quincenas. Los precios oscilan entre los 50 y 100 euros, según la duración elegida, mientras que el servicio de madrugadores tendrá un coste adicional de 15 euros por semana, condicionado a un mínimo de cinco inscritos.

Juntos con Caja Rural

Desde el River Zamora FS se subraya la importancia de contar con el apoyo de entidades comprometidas con el deporte base, como Caja Rural de Zamora, cuya colaboración permite que más familias puedan acceder a actividades educativas y deportivas durante el verano.