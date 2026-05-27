El Pádel zamorano multiplica su actividad durante los próximos meses

El pádel zamorano sigue tomando protagonismo en la capital y resto de la provincia. La Asociación de Clubes, que sigue siendo un ejemplo a nivel autonómico, presentó este miércoles su hoja de ruta para los próximos meses, una agenda plagada de actividades donde una de las grandes novedades es el Campeonato Regional Mixto, que se disputará los días 13 y 14 de junio impulsado por la AZCP en las instalaciones de Activa Pádel Los Llanos. La cita responde a numerosas peticiones de jugadores y entidades de otras provincias que preguntaban por esta competición que históricamente tenía carácter provincial y ahora se abre al conjunto de Castilla y León.

Pruebas provinciales

En esta presentación en Caja Rural, con responsables de Ayuntamiento y entidades colaboradoras, se anunciaron también las citas provinciales, destacando el Campeonato Absoluto que será este fin de semana organizado por Morales Activa y Pádel Zamora en Los Llanos. Está confirmada la presencia de palas de primer nivel en la provincia, tanto en categoría masculina como femenina, donde Yoli Sánchez y Merce Santos tratarán de revalidar su título de campeonas.

También se aprovechó para dar las fechas del Circuito Provincial Absoluto que contará, como es habitual, con diferentes paradas. La primera del 11 al 13 de septiembre, liderada por Pádel Malgrat, en Benavente; la segunda del 18 al 20 de septiembre, impulsada por AB Pádel y Doble Pared en Albatros, para acabar del 18 al 20 de diciembre en Pádel Indoor con la tercera prueba que tendrá como anfitriones a Pádel Duero y Viriatos Club.

Concentraciones de menores y el Open Absoluto

La Asociación de Clubes también ha previsto a lo largo de los próximos meses varias pruebas de Menores que se desarrollarán hasta finales de año, y también tendrá lugar el Abierto Absoluto. En este caso, el Open será en el mes de julio y está abierto a las cinco categorías, disputándose cada una de ellas en una sede: Albatros, Pádel Indoor y Los Llanos. Además, para favorecer la presencia y participación no será necesario estar federado, con lo que pretenden a traer a aquellos que están adentrándose en este deporte.