Balonmano / División de Honor Plata
A dos nombres de cerrar la próxima liga del Balonmano Zamora en División de Honor Plata
La salvación de Base Oviedo y el ascenso de Puerto Sagunto dejan como único punto pendiente el desenlace de la Liga Asobal
La División de Honor Plata del próximo año va cobrando forma y, tras los acontecido el pasado fin de semana, solo faltan dos nombres para completar la liga que jugará el próximo curso el BM Caja Rural Zamora. Dos equipos que se concretarán tras el desenlace de la Liga Asobal, cuyo último capítulo se disputa este domingo.
Oviedo se salva, Puerto Sagunto sube
La salvación de Base Oviedo, que ganó la vuelta del "play-out" ante BM Granollers "B" por 30-26, y el ascenso a la élite de BM Puerto Sagunto, que dejó atrás a BM Burgos, Anaitasuna y Fundación Agustinos, aclaran el panorama de la temporada 2026-202y para el BM Caja Rural Zamora. Ahora mismo, solo quedan dos participantes por esclarecer: el acompañante de BM Guadalajara en el descenso directo de la Liga Asobal, y un tercer equipo que saldrá del "play-out" que jugará el penúltimo clasificado de la primera categoría contra Fundación Agustinos, finalista en "El Ovni".
Última jornada en la élite: Equipos en "peligro" y el adiós de Camino
Todo se decidirá en una última jornada y dependerá de tres partidos: Bada Huesca, actual penúltimo clasificado, debe tratar de ganar en la pista de Horneo BM Alicante y esperar un pinchazo del BM Nava, que visita al Recoletas Atlético Valladolid en la despedida deportiva de la leyenda local y zamorana Miguel Camino. Además, existe otro duelo importante, el choque entre BM Cangas y Puente Genil, cuyo resultado dejará a uno de los dos conjuntos al filo de la navaja y pendiente de lo que ocurra en Huerta del Rey.
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