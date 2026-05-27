El Juez Único confirma que el Real Madrid Castilla jugará la fase de ascenso a Segunda y podría ser rival del Zamora CF en el segundo cruce

El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que el Real Madrid Castilla ocupa finalmente la quinta plaza del grupo 1 de Primera Federación por delante del Pontevedra y del Barakaldo y que por tanto disputará la eliminatoria de ascenso a LaLiga Hypermotion.

De esta manera se desestima el escrito presentado por el Pontevedra en el que este mostró su disconformidad con el desempate que refleja la clasificación, después de acabar los tres clubes implicados todos ellos con 58 puntos, y solicitó la paralización del torneo.

Una situación que se dio debido al problema motivado por la existencia de dos criterios de desempate; uno el que figura en las bases de la Competición y el otro que refleja el reglamento de la RFEF, que tiene rango superior. El primero de ellos tiene en cuenta la diferencia de goles entre los tres equipos empatados a 58 puntos, mientras que el que sitúa por delante al Castilla solo valora los enfrentamientos directos entre el equipo granate y el blanco.

Finalmente el juez federativo considera que en la 'mini liguilla' entre los tres equipos, al tener el Barakaldo tres puntos por los siete de Real Madrid Castilla y Pontevedra, el desempate entre estos dos últimos viene dado por los choques entre ambos, que terminaron con 1-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano y con 0-0 en Pasarón.

La resolución es de aplicación inmediata, si bien el Pontevedra todavía dispone de una última vía en los despachos, ya que cuenta con un plazo improrrogable de 48 horas para interponer un recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia desde la notificación que ya ha recibido.

De mantenerse así, el Real Madrid Castilla disputará el partido de ida de su eliminatoria de semifinales de la fase de ascenso como local ante el Sabadell el próximo viernes a las 21:00. En el resto de cruces, también a ida y vuelta, la Ponferradina se medirá al Atlético Madrileño; el Europa al Celta Fortuna; y el Villarreal B al Zamora. El Tenerife y el Eldense ya confirmaron su ascenso tras acabar como campeones de grupo.