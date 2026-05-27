Piragüismo
El Barco Dragón del Náuticas Zamora, todo un ejemplo de superación
Se trata de una modalidad en crecimiento que apuesta por el trabajo en equipo
Arropados por colaboradores y patrocinadores como Ayuntamiento, Caja Rural, Tecozam o Se7enta y 6eis Grupo, el Náuticas Zamora presentó este miércoles en sociedad a los componentes de su Barco Dragón, una modalidad en crecimiento que apuesta por el trabajo en equipo y que tiene un impacto social y humano directo ya que muchos de sus tripulantes son usuarios de Azayca, Asociación zamorana que ayuda a pacientes oncológicos.
Juanjo Román Mangas es la cabeza visible de este proyecto en el que "lo importante no es ganar sino superarse a sí mismo" y recordó las numerosas actividades a las que acuden como competiciones de ámbito nacional y regional, y el desarrollo de programas de adultos y la celebración del Festival Inclusivo en la capital zamorana como una de las citas anuales estrella. A este acto de presentación acudieron muchos de los componentes de los equipos, muchos de ellos supervivientes de cáncer que han encontrado en el Barco Dragón un lugar de encuentro en el que se pone el deporte a servicio de la salud.
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