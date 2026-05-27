La afición del Zamora CF responde: un autobús lleno y 135 entradas adjudicadas

La ilusión por el play-off de ascenso a Segunda División ha tomado Zamora. Así lo demuestra la movilización de los aficionados del Zamora CF en el día de ayer, cuando se inició la venta de entradas para el partido de ida de las semifinales frente al Villarreal CF "B" y la disposición de dos autobuses para viajar hasta el feudo del filial del "Submarino amarillo".

Los datos reflejan la importancia del duelo y la esperanza de los seguidores por, a la séptima, conseguir pisar la segunda categoría nacional. De las 180 entradas que estaban a disposición de los socios, más de dos tercios de las mismas se retiraron en el primer día. Hoy, la tienda del Zamora CF sita en la calle Pelayo 8, abrió con solo 45 entradas por retirar. Las otras 135 ya tienen dueño tras una tarde de colas que llegaban hasta la plaza de Castilla y León.

Además, el anuncio ayer por parte del club de la disposición de dos autobuses para los aficionados, fletados por Diputación de Zamora y Caja Rural, también ha contado con una cálida recepción. El primero de los buses, ofrecido por la institución provincial, está ya completo; el segundo, contaba a principios de día ya con cinco asientos ocupados.

Sin duda, la ilusión está por las nubes y es muy probable que las entradas se agoten en las próximas horas, como también es posible que se complete el segundo autobús de aficionados. Todo indica que, como siempre, el Zamora CF no caminará solo lejos del Ruta de la Plata; y menos, tratándose de uno de los últimos encuentros a superar camino de Segunda División.