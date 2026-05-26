Sara Yusto, del Lácteas Cobreros, campeona de España de Enduro

Sara Yusto, del Lácteas Cobreros, volvió a reinar en el Campeonato de España de Enduro. La benaventana subió a lo más alto del podio y fue la gran líder de la Delegación de corredores de Castilla y León que, tal y como recordaron desde la Federación Territorial, rubricó una de las páginas más brillantes de su historia reciente en el Mountain Bike. El exigente y espectacular trazado de la Montefaro Enduro Race, escenario del Campeonato de España de Enduro 2026, testificó el absoluto dominio y la garra de la expedición regional, que regresó a casa con una cosecha sobresaliente de medallas y posiciones de honor.

La jornada estuvo marcada por las condiciones técnicas de los senderos gallegos, donde las raíces húmedas y el fuerte desnivel físico exigieron la máxima concentración a los mejores especialistas del país. En este escenario la benaventana Sara Yusto volvió a demostrar por qué es una de las figuras más determinantes del panorama nacional. Yusto no solo se alzó con la medalla de oro en la categoría Élite Femenina, proclamándose campeona de España de forma inapelable, sino que además firmó una espectacular segunda posición en la clasificación absoluta de féminas (Scratch), quedándose a un paso del doblete absoluto frente a las mejores corredoras de todas las categorías.

Desde la Federación de ciclismo también pusieron en valor que el dominio regional no se limitó a la categoría reina. En la reñida disciplina Júnior, el protagonismo absoluto recayó sobre el jovencísimo Enol Torre. En un final de infarto y tras arañar segundos decisivos en las últimas especiales cronometradas del día, Torre se proclamó subcampeón de España Júnior al subirse al segundo cajón del podio. En la misma categoría, demostrando la excelente salud de la cantera de la región, Álex Gaitero cuajó una sólida actuación de menos a más para finalizar en una meritoria 15ª posición nacional, rodando a un gran ritmo en un terreno sumamente selectivo.

La veteranía y la consistencia también tuvieron su justa recompensa en tierras gallegas gracias a Alfonso Salazar. Compitiendo en la categoría Máster 50B, Salazar completó una carrera inteligentísima, gestionando a la perfección la fatiga física y el cuidado de la mecánica en los tramos más rocosos de Ares y Mugardos, lo que le valió para adjudicarse una valiosísima tercera posición y colgarse la medalla de bronce nacional.

Por último, en la pujante y cada vez más competitiva modalidad de bicicletas eléctricas (E-Bike), el representante castellanoleonés Mario Valsero volvió a dejar constancia de su regularidad y destreza técnica en carrera. Tras una pugna constante contra el cronómetro y frente a potentes estructuras oficiales, Valsero consiguió asegurar una plaza en el exclusivo 'Top 10' nacional, finalizando en la 8ª posición en la categoría E-Bike.