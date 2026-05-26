Sara Yusto, campeona de España Elite de Enduro

La benaventana Sara Yusto (Lacteas Cobreros) se ha proclamado campeona de España Elite de BMX Enduro en la prueba disputada enla localidad gallega de Ares coincidiendo con la Montefaro Enduro Race, que ha acabado con Marco Veiga y Cristina Menéndez revalidando su entorchado absoluto cosechado en tierras catalanas el año pasado.

Bajo la organización del Club Pulpeiros, se dieron cita casi 400 corredores para vivir una apasionante competición por los senderos gallegos sobre un recorrido de 36 km y 1.176 metros de desnivel acumulado, repartidos en cinco tramos.

En la categoría absoluta masculina, el título volvió a caer del lado del coruñés Marco Veiga, que ya sabía lo que era ganar en este recorrido, con un tiempo de 14´24´´622. Segundo fue el sub23 Bruno Jiménez, que entró a tan solo 2´302 del ganador, mientras la tercera posición fue para Adrián Cuellar a 3´399.

En lo que respecta a la categoría absoluta femenina, de nuevo la sub23 asturiana Cristina Menéndez se subía a lo más alto del podio al marcar un tiempo de 16´57´´319. La segunda plaza fue para la corredora del Lacteas Cobreros Sara Yusto a 17´´774 de la ganadora alcanzando el primer puesto en la categoría Elite, y en la tercera posición entró Alba Arias a 28´´837.

Los campeones de España en cada una de las categorías han sido:

- Cadete: Carla Hermida y Aicard Lluch

- Junior: Armand Moreno

- Sub23: Bruno Jiménez y Cristina Menéndez

- Élite: Marco Veiga y Sara Yusto

- Máster 30A masc.: Mario Palacio

- Máster 30B masc.: Mauro González

- Máster 40A masc.: Borja Marrón

- Máster 40B masc.: Borja Caneiro

- Máster 50A masc.: Marcos Balbuena

- Máster 50B masc.: Adolfo José Gallego

- Máster 60 masc.: José Domenech

- Máster 40 fem.: Sandra Pastor

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