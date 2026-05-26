Este San Pedro, puedes ser experto en baloncesto: inscripciones abiertas para el campus del CB Zamora

Como cada año en San Pedro, el Pabellón de la Diputación de Zamora acogerá el campus de baloncesto ofrecido por CB Zamora en colaboración con Caja Rural.

Orientada a participantes en todos los niveles de habilidad, la actividad tendrá lugar durante las mañanas de los días 25, 26 y 30 de junio, de tal forma que los jóvenes zamoranos puedan despedir el curso escolar de forma activa y animada.

Se darán conocimientos técnicos y tácticos, con el fin de diversificar la instucción de los aprendices a través de entrenamientos, competiciones y juegos.

Esta actividad, que tiene lugar cada año por San Pedro, contará con la participación y la supervisión de entrenadores del propio CB Zamora, que organizarán los grupos equilibrándolos en cuanto a edades y niveles, de tal forma que cada niño y niña pueda disfrutar de un aprendizaje seguro y eficaz.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web del equipo.