LAS ELECCIONES BLANCAS
Florentino Pérez lanza su campaña reivindicando sus logros: "El mejor ciclo de la historia aún no ha acabado"
Después de 13 días en absoluto silencio, con el despliegue de la lona de sus siete Champions junto al Bernabéu, Florentino Pérez se lanza por fin a la contienda electoral. El actual presidente del Real Madrid presentará este miércoles su proyecto en un conocido hotel madrileño y, a modo de aperitivo, ha puesto su voz a un spot en el que queda clara la idea fuerza de su campaña: la reivindicación de su legado.
Promete el también presidente de ACS, como uno de los ejes de su campaña que "el mejor ciclo de la historia aún no ha acabado", mientras de fondo se ven imágenes icónicas del equipo durante su etapa de dos décadas largas en la presidencia, con las Copas de Europa como aval. Sin referencias directas a su rival, Enrique Riquelme. Como mucho, una frase en la que sugiere más de lo que afirma: "La grandeza no se improvisa ni se hereda".
Sin propuestas concretas
El primer punto de su programa tiene que ver con la acusación de Riquelme de que está emprendiendo un proceso de "privatización" de la entidad. Florentino niega la mayor, diciendo a los socios que "el club siempre fue vuestro y siempre lo será" y que "la transformación institucional debe proteger el patrimonio común". Como lleva pasando más de un año, sigue sin entrar en detalles sobre su idea de conseguir financiación externa dando entrada a inversores privados al capital del Real Madrid.
Como este primero, sus otros 11 ejes de campaña están enunciados con ideas generales y sin propuestas de acción concretas, a expensas de que las pueda ir desarrollando durante los días previos a las elecciones, insistiendo constantemente en la idea de profundizar y seguir en la línea de lo ya hecho en las diferentes áreas de la entidad.
"Mi compromiso es claro: defender la independencia del Real Madrid, fortalecer el papel de los socios y garantizar que el club siga liderando el fútbol mundial desde la excelencia deportiva, la innovación y la solidez financiera. La continuidad no significa inmovilismo; significa seguir transformando el club desde la experiencia, la estabilidad y la ambición", resume el todavía presidente en una suerte de "carta a los socios".
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