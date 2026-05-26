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La Diputación de Zamora facilitará un autobús para que la afición rojiblanca arrope al Zamora CF en la ida del play‑off ante el Villarreal CF "B"

Las inscripciones están abiertas ya en la tienda oficial del Zamora CF

Afición del Zamora CF en el Ruta de la Plata

Afición del Zamora CF en el Ruta de la Plata / ZCF

C. J. T.

La afición del Zamora CF tendrá un apoyo añadido en su desplazamiento a Villarreal. La Diputación de Zamora fletará un autobús para que los socios rojiblancos puedan acompañar al equipo en el partido de ida del play‑off de ascenso a Segunda División, que se disputará este domingo frente al Villarreal B.

El viaje, con salida y regreso en el mismo día, se organizará con horarios que el club comunicará en las próximas horas. Las plazas estarán reservadas exclusivamente para socios y se adjudicarán por orden de inscripción hasta completar el aforo del autobús.

Las inscripciones pueden realizarse desde esta misma tarde en la tienda oficial del Zamora CF, ubicada en la calle Pelayo, 8, en su horario habitual: de lunes a viernes de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 19:45, y los sábados de 10:00 a 13:45.Si el jueves por la mañana aún quedaran plazas disponibles, estas se abrirán también al público general.

El club ha querido agradecer públicamente la colaboración institucional, subrayando la importancia de que la afición pueda estar cerca del equipo en un momento decisivo. La Diputación, señalan, “facilita que nuestros seguidores puedan acompañarnos en una eliminatoria crucial”.

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El Zamora CF anima a su masa social a sumarse al desplazamiento y a convertir el apoyo rojiblanco en un impulso más en la lucha por el ascenso. “Juntos seguimos soñando”, concluye la entidad.

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