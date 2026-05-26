La Clásica de Castilla y León 2026: de Benavente a Lubián el próximo 26 de julio

La provincia de Zamora será la gran protagonista de la "Clásica Castilla y León 2026", prueba ciclista profesional que fue presentada esta mañana en El Ferial de Benavente, localidad que acogerá la salida de un recorrido montañoso en el que varias figuras de relumbrón buscarán suceder en el palmarés a Haimar Etxebarría, vencedor en Peñafiel el pasado año.

La puesta de largo, que contó con presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio; la concejala de deportes, Elena Justo; el jefe de zona en Benavente de Caja Rural de Zamora, Hugo Calvo; el presidente del Club Ciclista Cadalsa, Lale Cubino; y el gerente de Sportpublic TV, Domingo Agudo; desveló los entresijos de una edición que pone a Zamora como gran protagonista.

Los mejores para una cita de palmarés ilustre

Benavente será el punto de partida de una competición que situará la meta en la localidad de Lubián, ambas en la provincia de Zamora que, en esta ocasión, disfrutará de los mejores equipos internacionales incluidos la categoría WorldTeam, y donde los ciclistas tratarán de sumar su nombre al del palmarés de una prueba que han ganado Caleb Ewan (Australia), Alejandro Valverde y Alberto Contador o Aleksandr Vinokúrov (Kazajistán) entre otros grandes vencedores.

Revulsivo turístico y económico

Beatriz Asensio quiso destacar el "revulsivo turístico y económico de esta prueba" para Benavente. "Hay una gran afición en la ciudad y estamos encantados de acoger la salida de una prueba tan importante", destacó la alcaldesa en la presentación de una pruebas que Sportpublic TV emitirá en vivo según confirmó Domingo Agudo: "Volvemos a emitir en streaming la prueba así como en directo en CyL TV. Buscamos difundir el deporte, la comarca de Sanabria y también enseñar todo el recorrido al mundo entero a través de la retransmisión. Tendremos 5 cámaras e imagen de dron aérea".

Un escaparate ideal

Por su parte, la concejala Elena Justo confió en poder "enseñar la ciudad y las maravillas de Benavente" en esta Clásica Castilla y León 2026 que se alinea con su apuesta por "los grandes eventos deportivos" como motor turístico y económico. Un "escaparate muy importante" como confirmó Hugo Calvo, jefe de zona de Caja Rural de Zamora: «Es un escaparate para la provincia y Caja Rural de Zamora siempre está apoyando los eventos deportivos de esta región. Estamos encantados de que la prueba recorra la provincia de Zamora».

Datos técnicos

En cuanto a los detalles técnicos, fue Lale Cubino, presidente del Club Ciclista Cadalsa que está al frente de la organización, quien destacó que , destacó que esta prueba "con muchísima tradición y grandes ganadores" regresa a escena con "183 kilómetros, 2700 metros de desnivel positivo y meta en Lubián", congregando sobre el trazado a "los 18 mejores equipos nacionales e internacionales" en la línea de salida de Benavente el próximo 26 de julio. Datos que se explorarán en más profundidad durante la presentación oficial que tendrá lugar en Valladolid días antes de la celebración de lacompetición.