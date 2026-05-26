El campus de San Pedro Caja Rural – CB Zamora vuelve al pabellón de la Diputación

El CB Zamora, en colaboración con Caja Rural de Zamora, lanza una nueva edición de su Campus de San Pedro, una oportunidad ideal para que los más jóvenes despidan el curso disfrutando del baloncesto antes del inicio de las vacaciones de verano.

El evento se llevará a cabo en el pabellón de la Diputación de Zamora y tendrá lugar los días 25, 26 y 30 de junio, en horario de 9.30 a 13.30 horas, y se prevé como una experiencia formativa y lúdica para cerrar la temporada por todo lo alto.

El Campus Caja Rural CB Zamora está diseñado para niños y niñas de todas las categorías y niveles de juego que durante las sesiones podrán mejorar sus habilidades individuales y colectivas a través de entrenamientos técnicos y tácticos, competiciones internas y diversas actividades lúdicas. Además, cada inscrito recibirá una camiseta técnica oficial del campus.

La iniciativa, que se ha convertido en un evento recurrente en el calendario deportivo zamorano, busca fomentar el aprendizaje del baloncesto en un ambiente dinámico y motivador, donde el compañerismo y la diversión son pilares fundamentales.

El campus contará con la participación y supervisión de entrenadores del proyecto deportivo del CB Zamora, quienes guiarán a los participantes en su desarrollo técnico y táctico. Se organizarán grupos equilibrados según edad y nivel de juego, garantizando así una experiencia óptima para cada niño y niña.

Desde el club se anima a todos los interesados a formalizar su inscripción cuanto antes, ya que las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Para más información y registro, se puede acceder directamente a la web oficial del club en www.cbzamora.com/campus.