El Balonmano Zamora abre sus puertas a nuevos jóvenes talentos

El Balonmano Zamora se encuentra ya preparando la próxima temporada, trabajo que no se limita exclusivamente a su primer equipo. El club pistacho empieza ya a dar forma a su estructura del curso 2026-2027 y lo hace también poniendo la vista en jóvenes y nuevos talentos, abriendo el plazo de inscripciones para pertenecer al club.

Así lo ha informado la entidad presidida por Iñaki Gómez a través de las redes sociales, avisando en las mismas de la apertura del proceso de inscripción para las categorías inferiores que permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio.

Un club de cantera

La apertura de inscripciones, las nuevas ediciones de los campus deportivos y otras actividades forman ahora el núcleo central de la actividad en el Balonmano Zamora en sus secciones inferiores, pilar fundamental de una entidad que siempre se ha considerado un "club de cantera"; filosofía que se refleja en el primer equipo con la presencia de zamoranos como David Pajares, Marco Torres, Gallego, Carlos o la reciente llegada de los hermanos Mangas.

Buscando nuevo técnico

Por otra parte, el Balonmano Zamora trabaja en estos momentos en la búsqueda de un nuevo técnico que ocupe el lugar dejado por Félix Mojón, que no llegó a un acuerdo para renovar por una tercera temporada aceptando la oferta recibida por Valinox Novás para dirigir al cuadro gallego la próxima temporada.