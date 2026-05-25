Los máster del CD Natación Zamora exhiben talento en Plasencia y regresan con múltiples medallas del Campeoanto Open Máster de Extremadura

El CD Natación Zamora dejó el pabellón bien durante la disputa del XIII Campeonato Open Máster de Extremadura, celebrado en la localidad de Plasencia el pasado fin de semana. La cita contó con una alta participación que superó los 250 nadadores pertenecientes a 21 clubes de toda la geografía nacional, siendo la expedición zamorana la única representante de toda Castilla y León.

A pesar de contar con solo tres deportistas en liza debido a las exigencias del calendario, la efectividad del club fue máxima y los nadadores zamoranos firmaron sobresalientes resultados regresando a casa con nuevas marcas personales y varios podios.

Israel Peralta rompe el crono en los 100 Libres

La nota más destacada en aguas extremeñas la firmó Israel Peralta Pérez (categoría M 45-49). El nadador zamorano completó una gran actuación, destacando especialmente en la prueba de los 100 metros libre con un tiempo de 59.63 segundos. Con esta marca, Peralta consiguió derribar la exigente "barrera psicológica" del minuto y conseguir la segunda posición de la modalidad. Además, sumó un tercer puesto en los 400 metros libre (5:02.86), rozando el podio también en los 50 metros mariposa (4º) y 50 metros libre (5º).

Silvia Vela y Ángel Cuadrado, abonados al podio

Por su parte, Silvia Vela García (categoría F 45-49) demostró una sobresaliente regularidad en Plasencia, donde apenas bajó del podio. Vela se coronó campeona en la exigente distancia de los 400 metros libres con un tiempo de 6:15.49, alzándose con la medalla de oro. Un éxito al que añadió dos terceros puestos (medallas de bronce) en los 100 metros libre y 50 metros libre, además de firmar una meritoria quinta plaza en los 50 metros mariposa.

La representación zamorana la completó Ángel Cuadrado Pérez (categoría M 35-39), quien supo rehacerse de su descalificación en los 100 metros libre para colgarse la medalla de bronce en los 100 metros estilos con un registro de 1:10.26, cerrando su participación con un cuarto puesto en los 50 metros libre (26.26).

Con estos resultados, el CD Natación Zamora reafirma el excelente estado de forma de su sección Máster, protagonista habitual de citas nacionales en esta categoría.