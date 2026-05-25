El judo de Morales del Vino suma dos nuevos cinturones negros

El Judo Club Morales vivió este fin de semana una de esas alegrías que trascienden la competición: la consecución del cinturón negro 1.º dan por parte de Diana Monge y Juan Meana, un logro que recompensa toda una temporada de trabajo, constancia y disciplina. Ambos superaron con nota todas las pruebas del examen, un paso decisivo en la trayectoria de cualquier judoka.

La jornada dejó además otro motivo de orgullo para el club, ya que la Federación convocó a Ángel García como miembro del tribunal examinador, un reconocimiento a su experiencia y a su labor dentro del judo zamorano.

El mes de junio se presenta ahora especialmente intenso para el judo provincial, con una agenda cargada de citas formativas y competitivas. El calendario incluye un entrenamiento federativo en Valladolid (sábado 6), una master class del maestro Mario Muniesa (8.º dan) los días 12 y 13 en Morales Sport, la última jornada de Juegos Escolares en Monfarracinos (domingo 14) y la Gala del Judo Zamorano (sábado 20), donde se premiará a los mejores deportistas de la temporada.

Dicho mes de junio se cerrará para el Judo Club Morales con la participación de Elena Bahamonde en la Copa de España de Cataluña, que se disputará en Tortosa los días 27 y 28, dentro de la categoría júnior –48 kg.