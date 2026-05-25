Fútbol
Toda la información para las entradas del play-off del Zamora CF: Precios, días y puntos de venta
El encuentro de ida del próximo domingo cuenat con 180 entradas para la afición rojiblanca
C. J. T.
El Zamora CF ha hecho públicas este lunes las condiciones de venta de entradas para la eliminatoria de play‑off de ascenso a Segunda División que medirá al conjunto rojiblanco con el Villarreal B, una de las citas más determinantes de los últimos años para el club y su afición. Todo ello, buscando contar con el máximo respaldo posible en su camino hasta la gloria, cuyo primer paso es la eliminatoria a idea y vuelta con el filial del club "cerámico".
Ida en Villarreal: 180 entradas para la afición rojiblanca
El partido de ida se disputará el domingo 31 de mayo a las 20.30 horas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El Villarreal ha remitido al Zamora un primer cupo de 180 entradas, ampliable en caso de agotarse.
El precio será único: 15 euros, sin tarifa infantil.
Las localidades estarán disponibles desde mañana, martes 26 de mayo, en la tienda oficial del club (Calle Pelayo, 8), en horario de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 19:45.
El club recuerda que no habrá venta en taquillas el día del partido.
Vuelta en el Ruta de la Plata: entrada obligatoria para todos los socios
El partido de vuelta se celebrará el domingo 7 de junio a las 18.30 horas en el Estadio Ruta de la Plata.
Este encuentro no está incluido en el abono de temporada, por lo que todos los socios deberán adquirir entrada, sin excepción. El carnet no permitirá el acceso al estadio.
Los precios para socios serán:
- Tribuna: 15 €
- Preferencia: 10 €
- Fondos: 5 €
- Infantil (0–14 años): 5 €
Para no socios:
- Tribuna: 30 €
- Preferencia: 20 €
- Fondos: 15 €
- Infantil: 8 €
Las entradas podrán retirarse también desde mañana martes tanto en la tienda oficial como en la web del club. Los socios dispondrán de plazo hasta el 3 de junio para asegurar su asiento habitual. A partir del día 4, las localidades no retiradas quedarán liberadas para la venta general.
Quienes no retiren su asiento en plazo podrán seguir comprando entrada a precio reducido, pero en otra ubicación del estadio.
Un llamamiento a la afición
Por último, el club anima a la hinchada rojiblanca a acompañar al equipo en una eliminatoria que puede marcar un punto de inflexión en su historia reciente. “El apoyo de nuestra gente será fundamental para convertir el Ruta de la Plata en el impulso que nos acerque al objetivo”, señala la entidad.
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