Daniel Uña y Sandra Cabral se coronan en la BTT Arroz a la Zamorana de Carbajales

El mejor ciclismo BTT fue protagonista este domingo en Carbajales donde, un año más, decenas de participantes respaldaron la Marcha "Arroz a la Zamorana" donde reinó el buen ambiente y las altas temperaturas. En la categoría reina, el ganador absoluto fue Daniel Uña, que fue el primero en cubrir los 83 metros de recorrido. Le acompañaron en el podio Jesús Pérez y Javier Manzano. Mientras, fueron cuatro féminas las que tomaron la salida en esta ruta larga y la clasificación la lideró Sandra Cabral, seguida de Carla Junquera, Inmaculada Vázquez y Cristina Espada.

Por lo que se refiere a la distancia media, de 58 kilómetros, los vencedores fueron Luis Alberto Alonso y Ana María Ruiz. Alonso estuvo acompañado en el podio por Jonatan Gómez y Óscar García, mientras que Patricia López e Isabel Aguadero fueron segunda y tercera en el ranking final.

Podio de Menores / Cedida

En cuanto a la ruta de 39 kilómetros, el más rápido en completar el recorrido fue Jesús Andrés. A continuación, llegaron a meta Manuel Mezquita y Jorge Devesa, mientras que, en féminas, las más veloces resultaron ser Yaiza Uña, Rosa María Piriz y Jimena Caballero. Poco a poco, todos los participantes fueron cruzando la meta y completando una Marcha que también contó con espacio para las bicicletas eléctricas y para los senderistas. Como es tradición, todo se completó con la entrega de trofeos, también para categorías menores, y con la degustación del tradicional arroz a la zamorana con el que se puso el broche final perfecto a esta cita incluida en el Circuito Provincial de BTT de la Diputación.