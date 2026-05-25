Alberto García, del Club Taekwondo Benavente, se cuelga un bronce en el Campeonato de España Sub-21

El Club Taekwondo Benavente fue protagonista en el Campeonato de España Sub‑21 gracias al excelente rendimiento de sus deportistas con la selección de Castilla y León en esta cita celebrada en el Polideportivo Juan Carlos I de Ciudad Real. Un escenario que reunió a 239 competidores de todas las comunidades autónomas para disputar un torneo de máxima dificultad en el que, pese a la complejidad del sorteo y el nivel de sus oponentes, los benaventanos firmaron grandes actuaciones.

La nota más destacada llegó en la categoría –58 kg, donde Alberto García logró una medalla de bronce, avanzando hasta semifinales tras un combate condicionado por una acción no permitida de su rival, que le impidió continuar en la siguiente ronda. Aun así, el benaventano firmó el mejor resultado del equipo y subió al podio nacional.

En –54 kg, Bruno Rueda cayó en primera ronda por la mínima, dejando una buena imagen pese a enfrentarse al número uno del cuadro. Situación similar vivieron Marcos López en –68 kg y Sergio Martínez en –74 kg, ambos eliminados en su debut tras combates muy ajustados ante rivales de alto nivel.

En categoría femenina, Elvira Martínez (–62 kg) y Sara Baílez (+73 kg) también quedaron fuera en primera ronda, esta última perdiendo por una diferencia mínima que refleja la igualdad del campeonato.

Pese a la dureza del sorteo, que emparejó a los benaventanos con los principales cabeza de serie desde el inicio, el club valora positivamente la experiencia y el rendimiento mostrado por sus seis representantes, que continúan consolidándose en competiciones estatales.