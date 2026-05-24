El Villarreal B - Zamora CF ya tiene horario... y la vuelta del play-off a Segunda también

Ya está todo en marcha. La Federación Española de Fútbol ha establecido los horarios del primer cruce del play-off por alcanzar la Segunda División.

Así, el Zamora CF visitará al Villarreal B el domingo 31 de mayo en un partido que arrancará a las 20.30 horas.

El reto que se marcan los rojiblancos será dejar encarrilada la eliminatoria que se decidirá en el Ruta de la Plata el domingo 7 de junio a las 18.30 horas.

Horario ida / Cedida

Horarios vuelta / Cedida

Con todo, el objetivo de los rojiblancos será eliminar al filial del "submarino amarillo" y pasar a la eliminatoria definitiva que será ante el Sabadell o el Madrid Castilla.