El Pontevedra presentará escrito de "disconformidad" con la clasificación de Primera RFEF

Pasada la 1.00 horas de la madrugada, el Pontevedra CF informó, a través de un comunicado oficial, que presentará un escrito ante la Federación Española de Fútbol para mostrar su "disconformidad" con la última clasificación publicada en la cuenta oficial del Primera RFEF.

El equipo gallego celebró sobre el césped de Pasarón su clasificación para el playoff tras firmar el empate ante el Real Avilés en el tiempo de descuento, pero la Federación Española otorga esa plaza al Real Madrid Castilla, que está empatado a puntos con el Pontevedra.

El problema, sin precedentes en el fútbol español, viene motivado por la existencia de dos criterios de desempate. Uno figura en las bases de la Competición y otro en el reglamento de la RFEF, que tiene rango superior y que supuestamente beneficia al filial del Real Madrid.

El primero de ellos tiene en cuenta la diferencia de goles entre los tres equipos empatados a 58 puntos (también el Barakaldo), mientras que el que sitúa por delante al Castilla solo valora los enfrentamientos directos entre el equipo granate y el blanco.