Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pablo Novo, candidato de IUObras de arte robadas en templos de Toro y su alfozEl renacer de la ermita del Viso375 aniversario de la Cofradía de Jesús NazarenoLa Casa Guerra y el deseo de entrarErik Ruiz, jugador del Zamora CF
instagramlinkedin

Fútbol | Primera RFEF

El Pontevedra presentará escrito de "disconformidad" con la clasificación de Primera RFEF

El equipo gallego celebró sobre el césped de Pasarón su clasificación para el playoff pero la Federación otorga esa plaza al Real Madrid Castilla

Pontevedra CF

Pontevedra CF / Pontevedra CF

EFE

Pasada la 1.00 horas de la madrugada, el Pontevedra CF informó, a través de un comunicado oficial, que presentará un escrito ante la Federación Española de Fútbol para mostrar su "disconformidad" con la última clasificación publicada en la cuenta oficial del Primera RFEF.

El equipo gallego celebró sobre el césped de Pasarón su clasificación para el playoff tras firmar el empate ante el Real Avilés en el tiempo de descuento, pero la Federación Española otorga esa plaza al Real Madrid Castilla, que está empatado a puntos con el Pontevedra.

El problema, sin precedentes en el fútbol español, viene motivado por la existencia de dos criterios de desempate. Uno figura en las bases de la Competición y otro en el reglamento de la RFEF, que tiene rango superior y que supuestamente beneficia al filial del Real Madrid.

Noticias relacionadas y más

El primero de ellos tiene en cuenta la diferencia de goles entre los tres equipos empatados a 58 puntos (también el Barakaldo), mientras que el que sitúa por delante al Castilla solo valora los enfrentamientos directos entre el equipo granate y el blanco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents