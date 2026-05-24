Lago y Coman dominan el Open Ciudad de Zamora de culturismo

Sebastián Lago se adjudicó la victoria en la prueba de Culturismo del II Open Nacional Ciudad de Zamora que contó con una buena participación tanto de hombres como mujeres al tiempo que sirvió como Campeonato de Castilla y León. En la prueba de Bikini, la primera clasificada en el Open fue Teodora Coman, mientra Bárbara Rey se proclamó campeona autonómica.

Rafael Vera, de 80 años, fue homenajeado. | ALBA PRIETO

La otra gran noticia para el fisioculturismo zamorano la protagonizó Freddy Lorenzo que firmó una actuación histórica en el Campeonato de Europa IBFF 2026, celebrado este sábado en Budapest (Hungría), donde se proclamó doble campeón continental y subcampeón en dos categorías. Lorenzo, perteneciente a la categoría Máster +50 años, logró el título europeo en las modalidades de Classic Physique y Sénior hasta 70 kilogramos, imponiéndose con autoridad sobre competidores de categorías sénior, en su mayoría atletas de menos de 40 años. Además, completó su participación con una segunda posición en la categoría Máster +50 años y un segundo puesto en Máster +40 años, confirmando así su excelente estado de forma y su alto nivel competitivo a nivel internacional.

El deportista zamorano acudía a esta cita continental tras conseguir la clasificación directa en el Campeonato del Mundo IBFF celebrado el pasado año en Eslovenia, donde obtuvo el segundo puesto, un resultado que ya anticipaba su potencial en el escenario europeo. Freddy Lorenzo fue el único representante español en la competición, logrando unos resultados que sitúan a España en lo más alto del culturismo europeo. Con este doble título continental y dos subcampeonatos, Lorenzo consolida su trayectoria deportiva y se posiciona como uno de los referentes actuales dentro de la IBFF a nivel europeo. Asimismo, Lorenzo ha querido mostrar su agradecimiento a Caja Rural de Zamora y a la Diputación de Zamora por su apoyo y colaboración, fundamentales para poder afrontar la preparación y participación durante las competiciones durante este año.

Open de Zamora

Medio centenar de culturistas se dieron cita este domingo en el Teatro Ramos Carrión para tomar parte en la segunda edición del Open Ciudad de Zamora que organizó con un rotundo éxito el zamorano Rubén Prieto. La competición se inició con el Campeonato de Castilla y León en la prueba de Bikini que dominó Bárbara Rey (Fitness Adiction) por delante de Rosa Fermoso y Laura Santos. Ángela Aisa fue la vencedora en la modalidad de Wellness. Entregó los trofeos la campeona del mundo Sara Calvo

En la competición masculina, se proclamó campeón autonómico de Culturismo Nicolás Martínez, mientras que en Classic Physique le superó Francisco Javier Alconchel. En Mens Physique ocuparon el podio Jaime Gutiérrez, Diego Gutiérrez e Iván Blanco, los tres del club Fitness Addiction.

Antes de iniciarse la competición en el Open Nacional, la organización y la Federación Territorial de Fitness y Fisioculturismo, rindió un merecido homenaje al superveteranop Rafael Vera que mantiene un tono muscular impresionante a sus 80 años y que hizo la delicias de los aficionados con su simpatía sobre el escenario del Teatro Ramos Carrión.

Comenzó el Open Nacional con la división Men Physique en la que se dieron cita nueve participantes con victoria final para el riojano Daniel Menéndez, seguido por Rafael Penades y Mario Sánchez. El catalán Sergi Lorenzo inció una gran actuación adjudicándose la victoria en Classic Physique, escoltado en el podio por el madrileño Miguel Ángel Zamora y el asturiano Jackson Barrios. Lorenzo consiguió un nuevo triunfo en el premio al mejor posador, por delante del riojano Pedro Pascual.

Avanzando en el nivel competitivo, en CBB se impuso el catalán Manuel Esquivel, con Miguel Zamora en el segundo puesto y Francisco Javier Alconchel en el tercero.

El Open femenino se inició con la victoria de Ángela Aisa en Wellness, antes de que se iniciase la competición de Bikini en la que se dieron cita ocho mujeres. La madrileña Teodora Coman se adjudicó la victoria absoluta en una cerrada lucha con Bárbara Rey Pombar y con Sandra Meszarosova.

Y cerró la sesión en la que participaron entregando los trofeos el concejal de Deportes, Manuel A. Alonso y el diputado provincial Juan del Canto, la prueba reina del Culturismo. Esta vez Sergi Lorenzo se conformó con la tercera posición y la victoria se la llevaba también en un final muy reñido Sabastián Lago, por delante de Pedro Poderoso.