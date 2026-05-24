Freddy Lorenzo, doble campeón de Europa de culturismo

El culturista zamorano Freddy Lorenzo firmó una actuación histórica en el Campeonato de Europa IBFF 2026, celebrado este sábado en Budapest (Hungría), donde se proclamó doble campeón continental y subcampeón en dos categorías.

Lorenzo, perteneciente a la categoría Máster +50 años, logró el título europeo en las modalidades de Classic Physique y Sénior hasta 70 kilogramos, imponiéndose con autoridad sobre competidores de categorías sénior, en su mayoría atletas de menos de 40 años. Además, completó su participación con una segunda posición en la categoría Máster +50 años y un segundo puesto en Máster +40 años, confirmando así su excelente estado de forma y su alto nivel competitivo a nivel internacional.

El deportista zamorano acudía a esta cita continental tras conseguir la clasificación directa en el Campeonato del Mundo IBFF celebrado el pasado año en Eslovenia, donde obtuvo el segundo puesto, un resultado que ya anticipaba su potencial en el escenario europeo.

Único representanten español

Cabe destacar que Freddy Lorenzo fue el único representante español en la competición, logrando unos resultados que sitúan a España en lo más alto del culturismo europeo.

Con este doble título continental y dos subcampeonatos, Lorenzo consolida su trayectoria deportiva y se posiciona como uno de los referentes actuales dentro de la IBFF a nivel europeo.

Asimismo, Freddy Lorenzo ha querido mostrar su agradecimiento a Caja Rural de Zamora y a la Diputación de Zamora por su apoyo y colaboración, fundamentales para poder afrontar la preparación y participación durante las competiciones durante este año.