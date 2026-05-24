Erik Ruiz, jugador del Zamora CF: "Tenemos armas para ganar a cualquier equipo"

El Zamora CF ponía fin este sábado en Getxo a una temporada regular en la que se logró cumplir con el objetivo requerido desde la Presidencia: entrar en play-off. Al término del partido ante el Arenas (1-0), Erik Ruiz comentaba que “aunque ha habido diferentes fases durante el año, el equipo siempre se ha repuesto de los malos momentos”.

“Hemos cumplido el objetivo que se nos marcó. Queríamos el segundo puesto, pero no ha podido ser. Lo importante viene a partir de la semana que viene, lo serio, lo que nosotros hemos ganado durante el año”, comentó el defensa quien también dejó claro que van a preparar la eliminatoria ante el Villarreal B lo mejor posible para tratar de pasar la eliminatoria y soñar con todo.

En su intervención, Erik también dejó claro que las dos últimas derrotas ante Cacereño y Arenas no van a influir en el rendimiento en la fase. “No hemos querido perder ninguno de los dos partidos, y esta derrota no va a empañar el año que hemos hecho, la motivación y las ganas que tiene el equipo y a por ello vamos a ir. Ahora toca soñar que nos lo hemos ganado, hemos demostrado que somos un equipo muy fiable, que tenemos armas para ganar a cualquier equipo y con la ayuda de nuestra gente vamos a intentarlo y ojalá que lo consigamos”.

Además, reiteró que ve al equipo “muy bien preparado, tanto física como mentalmente. Somos conscientes de la oportunidad que tenemos, que al final es algo que nos puede cambiar a todos. Más allá de las piernas que no nos vayan, ya solo con el corazón y orgullo vamos a ir a por ello”, concluyó no sin antes pedir a la afición que les siga acompañando y soñando con todo.