Roland Garros
Davidovich gana a Dzumhur un partido loco de más de cuatro horas y cinco sets y se mete en segunda ronda
El bosnio llegó a sacar para ganar el choque con 2 sets a 1 a su favor y 5-3 en el cuarto, pero el malagueño levantó la situación
EFE
Alejandro Davidovich es el primer español clasificado para la segunda ronda de Roland Garros, un camino difícil para el número 1 español en este torneo, que tuvo que batallar cinco sets para imponerse al bosnio Damir Dzumhur, 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3, en algo más de cuatro horas de juego.
El favorito número 21 se mostró irregular ante un rival correoso, reputado en el circuito por su capacidad de variar el juego, que en ocasiones le colocó contra las tablas.
En su octava participación en el Grand Slam de tierra, donde en 2021 alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en un grande, Davidovich aparece como el español de mejor ránking, tras la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.
Sus resultados en los últimos meses no están siendo muy buenos y desde el pasado Indian Wells no encadena dos victorias consecutivas, en una temporada en la que no ha superado en ningún torneo más de dos rondas.
Su rival por un puesto en tercera ronda será el argentino Thiago Agustín Tirante, verdugo del español Pablo Llamas, procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0. EFE
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