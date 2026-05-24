Piragüismo
Carlos Garrote, plata en el K-1 200 de la Copa de España de Piragüismo
Marina Giralda, del Durius Kayak, fue octava en la final Júnior del K-1 500 metros
El zamorano Carlos Garrote, actualmente palista de Los Delfines de Ceuta tras dejar el Durius Kayak hace unos meses, se colgó la medalla de plata en la regata del K-1 200 metros, dentro de la segunda Copa de España celebrada en Trasona durante todo el fin de semana. El velocista tan solo fue superado por Carlos Arévalo que subió a lo más alto del podio. No obstante, Garrote pudo pulsar el momento de la temporada y el nivel de sus rivales a estas alturas. También estuvo en aguas asturianas Marina Giralda que, tras ser sexta en el selectivo por obtener una plaza para el Europeo Júnior, probó suerte en la Copa. En la distancia de 500 metros, Giralda, integrante del Durius Kayak, se clasificó para la Final A y concluyó octava.
Posteriormente volvió al agua para la distancia de 200 metros y ahí fue quinta en la Final B.
Fueron los dos únicos zamoranos que entraron en finales en esta Copa , aunque hubo más representación de la provincia.
Piragüismo Duero
Por parte del Piragüismo Duero acudieron cuatro palistas. En Mujer Juvenil K-1 200, Nikol Georgieva fue la 28ª en la contra, mientras que en Sénior K-1 200, Amalia Toribio fue la 38ª en su serie. En hombre Sénior K-1 200 Adrián Diente fue 48º y Sergio Domínguez el 49º, mientras que en K-2 en 500 metros, Adrián Diente y Sergio Domínguez fueron 39º en la contra, y Sergio Domínguez fue el 45 en K-1.
Esta Copa fue la antesala para el plato fuerte del mes: el Campeonato de España de Maratón, en distancia corta y larga, que tendrá como escenario Zamora y el río Duero. n
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