Fútbol CF
El Zamora CF Juvenil llega a la final por el ascenso a Liga Nacional
Los rojiblancos, que perdieron por la mínima en Soria, hicieron valer el 3-1 de la ida y pugnarán con la Leonesa por subir de categoría
El Zamora CF Juvenil sigue adelante en su lucha por el ascenso a Liga Nacional. Los rojiblancos disputaron este sábado el partido de vuelta de semifinales de play-off donde hicieron valer el resultado de la ida para seguir vivos.
Tras ganar 3-1 en el anexo del Ruta de la Plata. el equipo afrontaba la vuelta en Soria conscientes de que debían defender el resultado. El partido ante el San José no arrancó bien y en el primer minuto los locales, conscientes de que debían arriesgar, pusieron el 1-0. A pesar del mazazo, el equipo supo aguantar las embestidas rivales, aunque, eso sí, no encontró el camino del gol.
A pesar de todo, la derrota por 1-0 les valió para clasificarse para el último y definitivo cruce, una final a ida y vuelta que disputarán con la Cultural Leonesa, que, por su parte, eliminó al Mirandés Promesas Charca.
FICHA
San José: Marcos, Iker (Andrés, min. 76), Miguel, Óscar (Marcos, min. 56), Walid (Fran, min. 76), Álvaro, Iair, Alonso (Héctor, min. 66), Pablo, Nicolás y Unai.
Zamora CF: José Alfredo, Pablo, Iker (Hugo, min. 23), Marcos, Óscar (Mateo, min. 85), Gorka, Jorge (Samuel, min. 46), Álvaro, Carlos (Sergio, min. 85), Jorge (Javier, min. 60) y Alberto.
Goles: 1-0 min. 1 Alonso.
Árbitro: Andrés Revuelta. Amarillas a los locales Miguel y al entrenador, Luis Miguel Molina. También fueron amonestados los rojiblancos Carlos y Álvaro.
Incidencias: Partido disputado en el Municipal San Andrés.
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