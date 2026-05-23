El Zamora CF Juvenil llega a la final por el ascenso a Liga Nacional

El Zamora CF Juvenil sigue adelante en su lucha por el ascenso a Liga Nacional. Los rojiblancos disputaron este sábado el partido de vuelta de semifinales de play-off donde hicieron valer el resultado de la ida para seguir vivos.

Tras ganar 3-1 en el anexo del Ruta de la Plata. el equipo afrontaba la vuelta en Soria conscientes de que debían defender el resultado. El partido ante el San José no arrancó bien y en el primer minuto los locales, conscientes de que debían arriesgar, pusieron el 1-0. A pesar del mazazo, el equipo supo aguantar las embestidas rivales, aunque, eso sí, no encontró el camino del gol.

A pesar de todo, la derrota por 1-0 les valió para clasificarse para el último y definitivo cruce, una final a ida y vuelta que disputarán con la Cultural Leonesa, que, por su parte, eliminó al Mirandés Promesas Charca.