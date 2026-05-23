El Zamora CF cae ante Arenas de Getxo y se medirá al Villarreal B en el primer cruce del play-off de ascenso a Segunda División

El Zamora CF cerró la liga regular con una derrota en Gobela ante un serio y competitivo Arenas Club de Getxo, encadenando así dos jornadas consecutivas sin ganar. Pese al resultado, el conjunto zamorano ya tenía asegurada su presencia en el play-off de ascenso y ahora centrará todos sus esfuerzos en la eliminatoria que le enfrentará al Villarreal B. Los de Óscar Cano dispusieron de varias ocasiones claras para haber evitado la derrota, pero la falta de acierto en los metros finales y la gran actuación de Gatesii terminaron condenando a un Zamora que nunca dejó de competir.

Solo dos de los seis futbolistas apercibidos estaban finalmente sobre el terreno de juego. Óscar Cano únicamente mantuvo en el once a Athuman y Loren Burón, mientras que dio la titularidad por primera vez en la portería al santanderino Adrián Pereda. Mario García y Carlos Ramos actuaron como mediocentros, mientras que Carbonell ocupó la punta de ataque.

Con 27 grados y un césped en perfectas condiciones, los locales salieron con la ilusión de brindar una última victoria a su afición y cerrar de la mejor manera posible la temporada ante su público. Enfrente, los zamoranos, vestidos de verde, afrontaban el choque con calma, arropados también por una nutrida presencia de seguidores en las gradas. Bien posicionados en defensa, esperaban su oportunidad para salir al contragolpe.

Las primeras ocasiones, sin embargo, fueron para el conjunto local. A los 13 minutos ya había generado dos acciones de peligro claras y Adrián Pereda tuvo que lucirse con una mano prodigiosa para desviar un disparo de Mikel Zabala y evitar el primer tanto en contra. Álvaro Vázquez y Seyram también lo habían intentado previamente, aunque sin puntería.

El partido ganó ritmo y emoción con el paso de los minutos. Carbonell y Álvaro Romero perdonaron con sendos remates suyos que no vieron puerta y se pagó caro. Los locales vieron premio a su trabajo tras una buena internada por la banda derecha de Boricó. El lateral puso un pase perfecto para Álvaro Vázquez, que conectó un potente disparo desde fuera del área. El balón golpeó en el poste antes de entrar, haciendo inútil la estirada de Adrián Pereda.

El conjunto zamorano intentó reaccionar y comenzó a tener más tiempo el balón en sus botas, y daba un paso adelante para estirar líneas. Sin embargo, le costaba encontrar espacios ante una defensa vasca muy sólida, que apenas concedía oportunidades claras a los foráneos. Solo el capitán Carlos Ramos lo intentó con un disparo lejano desde la frontal que se marchó muy alto.

Tras la pausa de hidratación para combatir el calor, el encuentro volvió a acelerarse. En el minuto 37, Zabala se marchó en velocidad y se plantó ante Adrián Pereda, que volvió a reivindicarse con una espectacular parada de reflejos al remate a media altura del delantero. La jugada terminó además con un balón al palo de Vizcay.

Los minutos finales de la primera parte fueron un intercambio constante de golpes. Los de Cano encerraron por momentos al conjunto local y Gastesi tuvo que aparecer con otra intervención de muchísimo mérito para despejar un cabezazo de Carbonell a la salida de un córner. Fueron dos saques de esquina prácticamente consecutivos que no encontraron premio en un partido vibrante y no apto para cardíacos.

Segunda mitad

La segunda parte arrancó sin cambios en ninguno de los dos equipos y con el Arenas manteniendo el control del encuentro. El Zamora seguía sin sentirse cómodo y sufría ante las rápidas transiciones del conjunto local. Carbonell volvió a generar peligro en el minuto 53 al marcharse en velocidad, aunque no consiguió superar a Pereda, que volvió a intervenir con acierto para mantener con vida a los suyos. Poco después sería Vizcay quien probó fortuna con un disparo cruzado que obligó de nuevo al guardameta visitante a lucirse para enviar el balón a saque de esquina. El Arenas seguía llegando con peligro y obligando al Zamora a un importante esfuerzo defensivo. El técnico zamorano movió entonces el banquillo con dos sustituciones prácticamente consecutivas para intentar cambiar la dinámica del encuentro y buscar el empate. Los de la capital del Duero dieron un paso adelante y estuvieron cerca de conseguirlo en una buena ocasión de Álvaro Romero, aunque nuevamente apareció Gastesi para convertirse en protagonista. El guardameta local volvió a resultar decisivo poco después ante otro intento de Carbonell, que seguía sin encontrar la manera de superar al portero vasco. El encuentro entró entonces en una fase de máxima exigencia física, con ambos equipos realizando un enorme desgaste y dejando todo sobre el terreno de juego.

El Zamora buscó más presencia ofensiva con sus últimas incorporaciones, aunque a medida que avanzaba el reloj las defensas comenzaron a imponerse claramente a los ataques.

En los minutos finales el Arenas incluso perdonó la sentencia en alguna transición peligrosa, aunque el marcador ya no volvió a moverse.

Al final derrota por la mínima y a pensar en el play-off que ya empieza: próxima parada Villarreal.