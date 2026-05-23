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El tiro al plato toma protagonismo en las fiestas de La Hiniesta 2026

Una decena de aficionados toman parte en la tirada donde reinó el buen ambiente

Participantes en la tirada de La Hiniesta

Participantes en la tirada de La Hiniesta / Cedida

P. F.

Las fiestas de La Hiniesta, que se celebran hasta el próximo martes, cuentan con un amplio programa de actividades, que comenzó este viernes con la cena popular y una disco móvil, y donde también hay espacio para el deporte.

Así, este sábado tomó protagonismo el tiro al plato donde una decena de aficionados pudo disfrutar de una interesante tirada en la que reinó el buen ambiente y la camaradería.

Tras concluir la actividad en el campo de tiro, llegó el momento de reponer fuerzas con una paella popular en el pabellón municipal y pasar la tarde con buen ambiente y con “humor amarillo”.

A partir de las 23.30 horas, el broche de la jornada lo pondrá la macro discoteca Alefran.

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El programa festivo continuará con el lunes 25 marcado como el "día grande".

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