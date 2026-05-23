María Prieto O´Mullony, mejor jugadora de la liga polaca
La zamorana Maria Prieto o´Mullony ha sido elegida mejora jugadora de la Superliga Femenina de Balonmano de Polonia. La jugadora que milita en el PGE MKS El-Volt Lublin ha recibido el trofeo que le acredita a este título pese a que se encuentra desde al pasado mes de marzo lesionada. Además, la jugadora formada en el BM Zamora ha sido la jugadora elegida en la votación popular que realiza la Federación Polaca.
O´Mullony se perderá por la lesión la participación en el Campeonato de Europa con la Selección Española en la que sí estará la también zamorana Elba Álvarez. Por otra parte, la española Elisabeth Cesareo (KGHM Zagłębie Lubin) ha sido designada mejor defensora de la campaña que acaba de finalizar.
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