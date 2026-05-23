Félix Mojón, nuevo entrenador del Varilux Novás

El entrenador que logró el ascenso con el BM Zamora hace dos semanas Felix Mojón (Ribadavia, 1975) será el técnico do Valinox Novás en la próxima campaña. "Tras alcanzar el ascenso a División de Plata con el Caja Rural Zamora en la pista del club de O Rosal, se une a nuestro proyecto con el fin de alcanzar el mismo objetivo en la próxima temporada", ha informado el club gallego. Mojón anunció este viernes que no continuaría en el club pistacho y ha optado por el Novás que militará un año más en Primera Nacional y al que podrá dirigir a pocos kilómetros de su lugar de residencia, Ribadabia.

Félix Mojón posee una amplia trayectoria en el balonmano gallego tras su paso por el Carballal o Cañiza y se trata de "un preparador exigente y meticuloso que llegará con la máxima ilusión y humildad a El Rosal", añade el cub pontevedrés.