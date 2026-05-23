Félix Mojón, nuevo entrenador del Varilux Novás
El ex entrenador del BM Zamora ficha por el equipo al que le arrebató la plaza de ascenso
El entrenador que logró el ascenso con el BM Zamora hace dos semanas Felix Mojón (Ribadavia, 1975) será el técnico do Valinox Novás en la próxima campaña. "Tras alcanzar el ascenso a División de Plata con el Caja Rural Zamora en la pista del club de O Rosal, se une a nuestro proyecto con el fin de alcanzar el mismo objetivo en la próxima temporada", ha informado el club gallego. Mojón anunció este viernes que no continuaría en el club pistacho y ha optado por el Novás que militará un año más en Primera Nacional y al que podrá dirigir a pocos kilómetros de su lugar de residencia, Ribadabia.
Félix Mojón posee una amplia trayectoria en el balonmano gallego tras su paso por el Carballal o Cañiza y se trata de "un preparador exigente y meticuloso que llegará con la máxima ilusión y humildad a El Rosal", añade el cub pontevedrés.
- Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
- Cincuenta cortadores de jamón, a cuchillo en la Plaza Mayor de Zamora: ya hay fecha para el evento solidario
- La Casa Guerra reabre tras 15 años cerrada para acoger un concierto dentro del proyecto zamorano 'Y se hizo la luz
- Un nuevo comienzo para el único bar de Villavendimio
- Una docena de empresarios zamoranos aspiran a liderar la Cámara de Comercio para promover un 'cambio real
- Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto
- Impulso a Tierra de Campos: Invierten 44 millones en un área de servicio y logística en Villalpando, que creará 120 empleos
- Este municipio de Zamora busca gestor para las piscinas de verano por un módico precio: 1 euro