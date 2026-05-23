Florentino arranca la campaña con una lona frente al Bernabéu a la espera de Riquelme

Florentino Pérez ya he empezado la campaña. Lo ha hecho colocando una lona con sus logros en la Champions en la plaza de los Sagrados Corazones, frente al estadio Santiago Bernabéu. En ella aparece la imagen del presidente madridista junto al lema “Mucha historia por hacer” y las siete ciudades en las que el club conquistó la Champions bajo su mandato: Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. La lona está colocada en el mismo sitio en el que Joan Laporta colgó la suya en su día en Madrid. Y Florentino lo ha hecho antes incluso de que arranque oficialmente la campaña electoral por la presidencia del Real Madrid. A la espera de que Enrique Riquelme presente su candidatura y el aval para que lo valide la Junta, algo que desde la candidatura del alicantino se daba por hecho que sería en la mañana de este sábado.

Candidatura aceptada

Antes de que eso ocurra, la Junta Electoral del club había anunciado la validez de la candidatura de Florentino Pérez tras revisar toda la documentación presentada y confirmar que cumple con los requisitos establecidos en los estatutos de la entidad. La Junta Electoral se había celebrado el viernes bajo la presidencia de José Manuel de Carlos Grau y con Juan Raúl Castellanos Tarragó como secretario, además de la presencia de los vocales Lorenzo Álvarez Martín, Alfredo Revuelta de la Puente y Luis Alejandro Huerta Calvo.

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La candidatura de Florentino Pérez, socio número 1.484, fue presentada por Eduardo Fernández de Blas, entregando la documentación que incluía el escrito de presentación, la relación de los miembros de la candidatura con la aceptación expresa de todos ellos y el programa electoral registrado con sello de entrada fechado el 22 de mayo de 2026.