Cano, entrenador del Zamora CF: "Estoy satisfecho con la temporada realizada"

Con la Liga regular finalizada siendo terceros y mirando ya al play-off, Óscar Cano confesaba que ante el Arenas no quisieron correr riesgos. "La temporada ha sido tan larga y hemos llegado tan justos y condicionados por las tarjetas que hemos decidido no arriesgar con algunos jugadores y darles minutos a muchos de los que últimamente no estaban jugando de manera habitual con el objeto de que también puedan entrar de la mejor manera al play-off porque no sabemos a quién vamos a necesitar porque los partidos se pueden poner de mil maneras y necesitamos a todo el mundo enchufado".

Respecto al choque, admitió que el Arenas fue mejor en el primer tiempo, a pesar de las ocasiones de Carbonell y, añadió, "en la segunda parte hemos tenido varias muy claras". "De cara al espectador yo creo que ha sido un partido bonito que les deja a ellos satisfechos porque ha ganado y a nosotros, en este caso a mí, también satisfecho porque el equipo no se deja ir, ha competido hasta el último minuto sin muchos de los habituales y me quedo satisfecho por la temporada", comentó.

Ahora ya, indicó el granadino, toca pensar en el Villarreal ante el que en la ida no podrá estar Sergi López que cumplirá ciclo de amonestaciones. También aprovechó para hablar de Pereda que tuvo una muy buena actuación. Y dejó claro que es "un porterazo". "Me alegro muchísimo del partido que ha hecho, ha tenido que intervenir no demasiado, pero en centros laterales ha estado extraordinario, dominando el área, cogiendo el balón a una altura correcta, con los pies ha estado bien, ha tenido poso, ha tenido tranquilidad a pesar de su juventud y que no es un momento fácil para él". Por último, respecto al Villarreal, aunque ya tocarán días de análisis, sí admitió que tienen mirados los posibles rivales que podían tocar en suerte y con futbolistas extraordinarios. "En un play-off, esto va de detalles, de tener un buen o un mal día, nos valen dos de los tres resultados, que para eso el Zamora ha hecho ese gran esfuerzo por quedar tercero y a partir de ahí pues a prepararlo de la mejor manera posible".

Jon Erice

El entrenador del Arenas Club de Getxo, Jon Erice, se mostró muy satisfecho tras la victoria de su equipo frente al Zamora CF y destacó especialmente el crecimiento que ha experimentado el conjunto vizcaíno a lo largo de la temporada: “A lo largo de la temporada hemos hecho muy buenos partidos. Somos el tercer mejor local del grupo, con 39 puntos en casa, y eso habla muy bien del trabajo del equipo”, señaló. Erice destacó además la capacidad de su plantilla para competir ante rivales de gran entidad y adaptarse a diferentes contextos de partido. “Hemos competido ante equipos de muchísimo nivel. Hemos podido hacer buen fútbol durante gran parte de la temporada y, cuando ha tocado ponerse el mono de trabajo y competir desde otro registro, también lo hemos sabido hacer”, explicó.

El entrenador vizcaíno subrayó la evolución progresiva del equipo durante el campeonato y valoró especialmente la reacción tras una primera vuelta complicada. “Hemos crecido muchísimo a lo largo del año. Al final, después de 38 jornadas, el fútbol suele poner a cada uno en su sitio y creo que hemos conseguido darle una identidad y una realidad importante a nuestro juego”, afirmó.