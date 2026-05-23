Fútbol | Primera RFEF
Además del Zamora CF - Villarreal B estos son los cruces del play-off a Segunda División
Talavera, Ourense CF, Guadalajara, Osasuna B y Arenteiro pierden la categoría en el Grupo 1
Con la temporada regular finalizada es el momento de ver los cruces definitivos en el play-off de ascenso a Segunda, además del Zamora CF – Villarreal B. Así, el Celta B, que terminó siendo se medirá en la primera eliminatoria con el Europa; la Ponferradina lo hará con un Atlético de Madrid B que soló durante muchos minutos con ser segundo, pero finalizó tercero, mientras que el Real Madrid Castilla, que fue quinto tras beneficiarse de un triple empate (con Pontevedra y Barakaldo, que quedaron fuera) pugnará con el Sabadell.
CRUCES
Celta B - Europa
Zamora - Villarreal B
Ponferradina - Atlético de Madrid B
Castilla - Sabadell
En la cara opuesta están los equipos que finalmente pierden la categoría. En el Grupo 1, el del Zamora CF, caen a Segunda RFEF el Talavera, Ourense CF, Guadalajara, Osasuna B y Arenteiro, mientras que en el Grupo 2 descienden Betis B, Tarazona, Marbella, Sanluqueño y Sevilla Atlético, que buscarán regresar dentro de un año.
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