Acaba la Liga y el Zamora CF busca el broche perfecto antes del play-off

El Zamora CF llega a la última jornada de Liga regular con varias cuestiones en juego, algo que siempre es positivo ya que impide a los futbolistas dejarse llevar antes de que arranque la fase de ascenso. Los rojiblancos tienen todavía por decidir el puesto definitivo en la clasificación (terceros o segundos) y, por ende, el nombre del primer rival al que se medirán en la lucha por el ascenso y es que también en el Grupo 2 hay varias cosas en el aire. Lo que sí tienen confirmado en el Ruta de la Plata es el "factor campo" para el cruce que comenzará la próxima semana y también la importancia de finiquitar la jornada 38 con buenas sensaciones. Para ello será imprescindible mostrar su mejor cara hoy a partir de las 18.30 horas cuando arranque la jornada unificada en Primera RFEF y cumplir con su parte del pastel: lograr un +3 en su encuentro, y ya después mirar lo que hace el Celta B hace en Barakaldo y es que si ellos ganan y el filial celeste pierde ante los vascos (que se juegan las últimas opciones de entrar en zona de play-off) escalarán a la segunda plaza con todo lo que esto significa.

Con esas premisas, Óscar Cano sí dejó claro la intención de su equipo de "competir a muerte" en Getxo, por todo lo que conlleva. "Hay que intentar hacerlo lo mejor posible, a poder ser ganar y que el filial del Celta se pueda equivocar en Baracaldo para poder asaltar a esa segunda plaza", lo que los llevaría a medirse al quinto del otro grupo que tampoco está decidido. En este sentido, Cano explicó que "repasas todos los posibles rivales que nos pueden tocar y no encuentras preferencias, o yo, por lo menos, no encuentro preferencias. Me parecen todos peligrosos, me parecen grandes equipos, del mismo modo que a nosotros le pareceremos a ellos también un buen equipo".

Posible once del Zamora CF / LOZ

Conscientes de que ya habrá tiempo de analizar el oponente que toque, el responsable de banquillo sí anunció cambios de cara al encuentro de hoy en un "once inicial" que ya se puede denominar de gala. Así, además de la baja por lesión de Farrell que sigue sin estar disponible, el staff cuenta con media docena de jugadores apercibidos (Sergi López, Luismi Luengo, Athuman, Markel Lozano, Abde y Loren Burón) pero sí quiso dejar claro que, salga el equipo que salga al terreno de juego, va a ser competitivo.

"Algunos de los que están apercibidos tendrán que jugar, otros no, pero tiene más que ver con cómo podemos montar la alineación siguiente, la del primer partido de play-off. Sobre todo, por cuántos jugadores hay en esa demarcación específica, cuántos no hay, cómo están, cómo no están…. Habrá cambios, obviamente, en la alineación, pero vamos a salir con un equipo muy competitivo", y quiso subrayar al respecto que a lo largo de estos meses "se ha ganado y se ha perdido con Erik, Athuman, Romero, Mario, Kike, Sancho, Merchán… Tengo plena confianza en todos, sabiendo que lo que tiene que haber en el campo es un equipo equilibrado". "Estar en play-off es por mérito de todos y cuantos más estemos enchufados mejor. Este equipo va a llegar muy enchufado al play-off", auguró el granadino.

Arenas de Getxo

Por último, y en referencia al oponente de esta tarde, insistió en que es un plantel que "juega muy bien al fútbol" con futbolistas con "buen pie" y "un entrenador al que le gusta dominar los partidos a través de la pelota y que en su casa es un rival a tener muy en cuenta", y es que recordó los apuros pasó el Castilla la pasada semana en Valdebebas.

Así las cosas, se espera una jornada de transistores en la que la Primera RFEF 25-26 quedará, por fin, decidida.