El Zamora CF quiere a Óscar Cano al frente del proyecto 26-27, en Primera RFEF o Segunda

En el Zamora CF hay ilusión, mucha, por lo que se puede lograr en un nuevo play-off a Segunda División, el séptimo en la historia del Zamora CF y el primero de la «era Páez», tras los cinco de la etapa de José María Casas y el vivido con Víctor de Aldama en la Presidencia. Estar en la fase de ascenso era el gran objetivo marcado por los empresarios sevillanos para este curso, pero llegados a este punto ya nadie renuncia a nada y recuerdan lo importante que sería para la entidad del Duero, pero también para la ciudad y provincia, el salto de categoría por la inyección económica que puede suponer el desembarco en la ciudad de equipos muy atractivos que componen el segundo escalón del fútbol profesional y sus aficionados. El trabajo de organización de este play-off está en marcha, aunque quedan todavía muchos detalles por conocer. Con el factor campo certificado para el primer cruce (fines de semana del 30-31 de mayo y 6-7 de junio) está en el horizonte la oportunidad de ser segundos, siempre que se gane al Arenas de Getxo y pierda en Celta B ante el Barakaldo, y también falta por conocer el nombre del rival ya que en el otro grupo también se llega a la última jornada con muchas cosas por resolver. Todo se sabrá el sábado a partir de las 20.30 horas y a partir de ahí se dará un nuevo paso.

Trabajo silencioso

De forma paralela a la organización y preparación de la fase (desplazamiento e importante partido de vuelta en el Ruta de la Plata para clasificarse para la segunda y definitiva eliminatoria), hay otro trabajo más silencioso pero que también en marcha.

La dirección deportiva, en connivencia con la Presidencia y máximos responsables, ya está manos a la obra para configurar el proyecto 26-27. Bien es cierto que la situación no sería la misma si se está en Segunda División o en Primera RFEF, pero sí hay «nombres comunes» en los planes o querencias de los mandatarios. El primero de ellos es Óscar Cano. Desde la propiedad del club quieren que el entrenador granadino siga al frente del banquillo y se han movido en este sentido. El técnico ya tendría una oferta de renovación sobre la mesa y hay mucha sintonía entre las partes por lo que no sería de extrañar que la noticia de la continuidad de Óscar Cano se oficializase en los próximos días. Cano llegó el pasado otoño a la entidad, en sustitución de Juan Sabas y con el equipo en una situación complicada que ha conseguido enmendar hasta pelear por el ascenso.

Jugadores

De forma paralela, también se ha iniciado la ronda de contactos con jugadores que interesan para la próxima temporada, y que, por supuesto, encajarían en Segunda División A, donde a estas alturas nadie renuncia a estar. Además de futbolistas procedentes de otros clubes que ya se escuchan en los mentideros zamoranos y que se han «tocado» a través de sus representantes, hay también efectivos de la actual plantilla que quieren «atar» de cara al próximo curso, pase lo que pase en el play-off.

Además de Kike Máquez, que estaría asegurado, se han iniciado negociaciones (o, al menos, se ha hecho saber el interés) con hombres como Carlos Ramos, Fermín Sobrón, Miki Codina o Markel Lozano, entre otros, futbolistas que han tenido un buen rendimiento este curso y que entrarían en los planes del club, tanto en Primera RFEF como si se consigue alcanzar el fútbol profesional, aunque podría haber más pero se irá poco a poco.

El reto es ir dando pasos adelante e ir confirmando piezas importantes en el vestuario ya que, al igual que el año pasado no se quiere esperar a última hora para cerrar la plantilla.