El Zamora CF lanza su Campus de Verano para jóvenes amantes del fútbol

El Zamora CF ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de su Campus de Verano, una de las actividades más consolidadas del club y que cada año reúne a decenas de niños y niñas dispuestos a vivir unas vacaciones marcadas por el deporte, la convivencia y el sentimiento rojiblanco. El programa, dirigido a participantes nacidos entre 2013 y 2021, se desarrollará en dos turnos con plazas limitadas y un enfoque centrado en el aprendizaje y la diversión.

El primer turno tendrá lugar del 29 de junio al 10 de julio, con inscripción abierta hasta el 19 de junio, mientras que el segundo turno se celebrará del 13 al 26 de julio, pudiendo formalizarse la inscripción hasta el 30 de junio. El precio por participante es de 140 euros, con descuentos para miembros de la cantera y para hermanos. El horario será de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Durante el campus, los inscritos disfrutarán de una programación variada que combina deporte, ocio y actividades formativas. Entre las propuestas destacan las sesiones de fútbol en el estadio Ruta de la Plata, la visita de jugadores del primer equipo, jornadas de piscina, golf, torneos internos, actividades multideportivas, hinchables, la dinámica temática “Misión Mundial” y una excursión a Sanabria, además de otras sorpresas preparadas por la organización.

Cada niño recibirá un pack de bienvenida compuesto por dos camisetas, un pantalón, gorro de piscina, mochila, almuerzo diario, foto oficial y acceso a la fiesta final del campus. Para facilitar la conciliación familiar, el club ofrece también servicio de madrugadores y tardones, disponible bajo consulta.

Las inscripciones pueden recogerse en la tienda oficial del Zamora CF, en la calle Pelayo 8, o en las oficinas del club en el estadio Ruta de la Plata. También es posible descargar el formulario de inscripción y enviarlo, junto con el consentimiento de datos de menores, al correo indicado en la documentación. Para cualquier duda, el club facilita el teléfono de contacto de Andrés: 620 44 85 23.