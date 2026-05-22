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Víctor Fresno, del San José Obrero, campeón en el Territorial del Nadador completo

Además, Oliver Ibáñez Oterino resultó quinto y Lucía Pérez García, octava

Lucía Pérez, Oliver Ibáñez y Víctor Fresno. | CEDIDA

Lucía Pérez, Oliver Ibáñez y Víctor Fresno. | CEDIDA

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Víctor Fresno Salgado fue el más destacado del Natación San José Obrero durante la fase final del Campeonato de Castilla y León del Nadador Completo Promesas Alevín. El zamorano se proclamó campeón en su edad, revalidando el título que logró el pasado año. Además, Oliver Ibáñez Oterino resultó quinto y Lucía Pérez García octava. El club se mostró "muy contento" con la actuación de los tres nadadores, a los que animaron a seguir trabajando para cosechar más éxitos.

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