Víctor Fresno, del San José Obrero, campeón en el Territorial del Nadador completo

Víctor Fresno Salgado fue el más destacado del Natación San José Obrero durante la fase final del Campeonato de Castilla y León del Nadador Completo Promesas Alevín. El zamorano se proclamó campeón en su edad, revalidando el título que logró el pasado año. Además, Oliver Ibáñez Oterino resultó quinto y Lucía Pérez García octava. El club se mostró "muy contento" con la actuación de los tres nadadores, a los que animaron a seguir trabajando para cosechar más éxitos.