Natación
Víctor Fresno, del San José Obrero, campeón en el Territorial del Nadador completo
Además, Oliver Ibáñez Oterino resultó quinto y Lucía Pérez García, octava
Víctor Fresno Salgado fue el más destacado del Natación San José Obrero durante la fase final del Campeonato de Castilla y León del Nadador Completo Promesas Alevín. El zamorano se proclamó campeón en su edad, revalidando el título que logró el pasado año. Además, Oliver Ibáñez Oterino resultó quinto y Lucía Pérez García octava. El club se mostró "muy contento" con la actuación de los tres nadadores, a los que animaron a seguir trabajando para cosechar más éxitos.
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