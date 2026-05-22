Días clave para conocer los rivales del Balonmano Caja Rural Zamora la próxima temporada: La Plata 26/27 está ya "en juego"

Con la celebración del ascenso que culminó en el Ayuntamiento de Zamora del lunes 11 de mayo, el Balonmano Caja Rural Zamora cerraba el curso. Sin embargo, el equipo pistacho todavía no puede irse de vacaciones del todo porque la División de Honor Plata de la temporada 2026-2027 "ya está en marcha" sobre el 40x20.

De vacaciones, pero la competición sigue

Si bien es cierto que, después de recibir un bonito reconocimiento por parte del Zamora CF el pasado domingo, los "Guerreros de Viriato" ya están de asueto, también es verdad que los pistacho estarán pendientes estos días de lo que ocurra en una División de Honor Plata que no ha acabado. Restan varios partidos y serán determinantes para definir la liga del próximo curso; el del retorno de un BM Caja Rural Zamora que conoce a muchos de sus rivales, pero no a todos.

La segunda categoría nacional está ahora mismo en su segunda fase, la de las eliminatorias, tras una campaña regular que acabó con el ascenso a Liga Asobal de Cajasol BM Proin Sevilla y el descenso a Primera Nacional de BM Alcobendas, Trops Málaga y BM Soria. Un tramo del curso en el que cinco equipos de División de Honor Plata se juegan su futuro buscando la gloria o evitando la pérdida de categoría.

Granollers toma ventaja en el "play-out" por la salvación

La primera de esas incógnitas ya ha comenzado a dilucidarse. El "play-out" entre el mejor segundo de las fases de ascenso y el cuarto clasificado de la División de Honor Plata ya ha comenzado a jugarse. Un duelo a ida y vuelta entre el Confía Base Oviedo y el BM Granollers "B" cuyo primer marcador fue de 30-29 en favor de los catalanes en su feudo. Un marcador que condiciona la vuelta en "Vallobín" que tendrá lugar el sábado a las 18.30 horas.

Puerto Sagunto decide el segundo ascenso a Asobal

Poco antes del inicio en tierras asturianas del combate definitivo por la permanencia azul dará arranque el "play-off" de ascenso a Liga Asobal. Una competición en busca de la gloria que involucra a cuatro grandes proyectos y que tendrá como escenario el Pabelló Poliesportiu Port de Sagunt ("El Ovni").

El torneo cuenta con sus semifinales definidas para este sábado: Puerto Sagunto-Anaitasuna (18.00 horas) y UBU San Pablo Burgos-Fundación Agustinos Alicante (20.30 horas). Los vencedores se verán las caras el domingo por la mañana (12:30 horas) en un encuentro cuyo vencedor dejará de ser rival el próximo curso del Balonmano Caja Rural Zamora y cuyo perdedor disputará, después, el "play-out" de la Liga Asobal.

Dos jornadas "claves" por la permanencia en la élite

Precisamente, otro foco de atención para el Balonmano Caja Rural Zamora está en la Liga Asobal. Dos equipos perderán su hueco en la máxima categoría y otro tendrá que luchar por mantenerla contra el finalista en Puerto Sagunto. Una batalla a la que le restan dos jornadas (más el "play-out") y que cuenta en la actualidad con un buen puñado de candidatos para acompañar a BM Guadalajara , ya sentenciado.

Así pues, el Balonmano Caja Rural Zamora pasará los próximos días pendiente del desarrollo de varios encuentros decisivos para su futuro. Encuentros que, junto al habitual movimiento de despachos durante el verano, darán forma a la competición que afrontarán los "Guerreros de Viriato" en septiembre.

Una División de Honor Plata de mucho nivel

Ocurra lo que ocurra en el "play-off" y el "play-out" de División de Honor Plata, así como en la pelea por evitar el descenso de Liga Asobal, lo que parece claro es que el Balonmano Caja Rural Zamora tendrá que afrontar una liga con un alto nivel competitivo.

Prueba de esta realidad es que, junto a BM Guadalajara y otros posibles descendidos de Liga Asobal, los zamoranos tendrán que hacer frente a muchos conjuntos con pasado en la élite. BM Sinfín, BM Benidorm o Cisne BM Los Sauces destacan en una competición que completan conjuntos importantes a tener en cuenta: del siempre potente filial del FC Barcelona a un OAR Coruña con presupuesto e intención de ascender (como aseguró recientemente su presidente); del "asentado" HC Eivissa al "ambicioso" BM Contazara. Un gran cartel que completan los tres conjuntos llegados de Primera Nacional, todos con amplio bagaje en la segunda categoría: Amenabar Zarautz, Meridiano Antequera y el propio BM Caja Rural Zamora.

Carlos Toyos

Los clubes comienzan a dar forma a sus plantillas

La competencia para la temporada 2026-2027 se presenta feroz y, por ello, muchos clubes han empezado ya a moverse en el mercado de jugadores. Principalmente con renovaciones, si bien durante los últimos días también se han anunciado fichajes aunque la competición siga sin concluir.

En ese sentido, el Balonmano Zamora también está ya en marcha. La entidad pistacho apostará, una vez más, por la continuidad del bloque y la cantera; una filosofía que llevará al club durante los próximos días a trabajar en renovaciones, ya que ni el técnico Félix Mojón ni los jugadores tienen contrato firmado más allá de este mes. Un proceso que debería arrojar noticias importantes la próxima semana.